Кабинетът обещава първи реални резултати от мерките срещу безводието в Плевен през септември

Правителството обещава първи реални резултати от мерките срещу безводието в Плевен през септември, стана ясно след съвещание министъра на регионалното развитие Иван Иванов, предаде БТА.

От дружеството „Български ВиК холдинг“ са установили три участъка от водопроводната мрежа с големи загуби на вода, по единия от които вече се работи, а по другия работата ще започне в неделя. В резултат на проверките от тази седмица са установени 6 обекта с незаконно присъединяване.

За Плевен и засегнатите от режима села са осигурени 15 водоноски. Следващата седмица започват сондажи в 11 потенциални водоизточника. ВиК-Плевен ще достави безвъзмездно хидрофори за болниците и училищата.

Обучението в училищата в Плевен и Долна Митрополия ще бъде присъствено от 15 септември. Създадена е необходимата организация за това, увери началникът на Регионалното управление на образованието Албена Тотева по време на днешното заседание на Областния кризисен щаб за справяне с водния режим.