Започват информационни срещи и след тях става ясно започва ли ваксинация на овцете срещу шарка

Българските ветеринарни власти обявиха, че започват информационни срещи с фермерите, за да ги запознаят с това какви са икономическите и търговските последствия при ваксинация на овцете им срещу шарка и при отказ от нея. Тези срещи трябва да приключат до средата на следващата седмица.

Информационните срещи започват в областите Пловдив, Стара Загора, Хасково, Кърджали и Пазарджик, обясни съпредседателят на Националната овцевъдна асоциация Симеон Караколев, участник в епизоотичния съвет, цитиран от БНР.

Той уточни, че е много важно да се знае, че ако се премине към ваксинация, то всички фермери в конкретните зони ще трябва да ваксинират животните си заради шарката.

След заседание на Централния епизоотичен съвет е станало ясно, че Министерството на земеделието е направило нужното, за да осигури прилагането на така наречената кръгова ваксина, за която има одобрението и от Европейската комисия.