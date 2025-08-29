РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Започват информационни срещи и след тях става ясно започва ли ваксинация на овцете срещу шарка

овце

Българските ветеринарни власти обявиха, че започват информационни срещи с фермерите, за да ги запознаят с това какви са икономическите и търговските последствия при ваксинация на овцете им срещу шарка и при отказ от нея. Тези срещи трябва да приключат до средата на следващата седмица.

Информационните срещи започват в областите Пловдив, Стара Загора, Хасково, Кърджали и Пазарджик, обясни съпредседателят на Националната овцевъдна асоциация Симеон Караколев, участник в епизоотичния съвет, цитиран от БНР.

Той уточни, че е много важно да се знае, че ако се премине към ваксинация, то всички фермери в конкретните зони ще трябва да ваксинират животните си заради шарката.

След заседание на Централния епизоотичен съвет е станало ясно, че Министерството на земеделието е направило нужното, за да осигури прилагането на така наречената кръгова ваксина, за която има одобрението и от Европейската комисия.

Б
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Какви мерки трябва да бъдат взети, за да не се стига до водна криза на редица места в България?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени