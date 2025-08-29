РЕГИСТРИРАЙ СЕ
КЗК създаде специален режим за защита на търговска тайна при секторни анализи

Комисията за защита на конкуренцията представи нови мерки за съхраняване и работа с поверителна информация, обозначена като производствена или търговска тайна. За целта са обособени две специални помещения с ограничен достъп, офлайн среда и постоянно видеонаблюдение, в които ще се обработват данните, събирани по секторните анализи за храни, лекарства и продуктови такси.

Председателят на КЗК Росен Карадимов заяви, че защитата на информацията е ключов приоритет за комисията, която трябва едновременно да гарантира конкуренцията на пазара и да пази тайните на бизнеса. Главният секретар Мария Петрова обясни, че е въведен строг режим на съхранение – отделни сървъри, двойна защита на ключовете, работа без външни устройства и контрол върху достъпа само за ограничен кръг служители.

Поверителните материали се разделят още при постъпването им, като се съхраняват в защитени шкафове и каси с двоен контрол на достъпа. Работата с тях е възможна единствено от екипите по анализите, без право за копиране или изнасяне. Изградената система струва около 25 хил. лева, а Карадимов подчерта, че е необходимо увеличение на общия бюджет на комисията, който в момента е 7,4 млн. лева.

