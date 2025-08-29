Радев издаде указ за назначаването на Мирослав Рашков за главен секретар на МВР

Президентът Румен Радев е подписал указ за назначаването на Мирослав Рашков за главен секретар на МВР, съобщи прессекретариатът му. Досега Рашков беше изпълняващ длъжността главен секретар.

Уточнява се, че държавният глава възлага изпълнението на указа на министъра на вътрешните работи Даниел Митов.

Преди броени дни правителството официално предложи на Радев да назначи Рашков за главен секретар на МВР. Постът беше вакантен от април 2024 г., когато Живко Коцев напусна заради обвинение в корупция, а през последните месеци държавният глава и управляващите си разменяха обвинения за забавянето на назначението.

Биография на Мирослав Рашков

Мирослав Рашков е роден на 9 декември 1972 г. в Шумен, се посочва на сайта на МВР. Завършил е висше икономическо образование във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ и е магистър по бизнес администрация. Преминал е курсове за обучение и професионална подготовка в Академията на МВР. Преминал е и обучение в ILEA.

В МВР е назначен през 2006 г. До 2013 г. е разузнавач и началник на група в секторите „Икономическа полиция“ и „Криминална полиция“ при Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Велико Търново. След това кариерата му продължава в Главна дирекция „Национална полиция“, първоначално като разузнавач, а след това началник на сектор и впоследствие началник на отдел „Икономическа полиция“. От 2017 до 2022 г. е в „Криминална полиция“ при ОДМВР – София, а от 2022 до 2023 г. е началник на сектор „Изпиране на пари“ при Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ – МВР.

От 12 юли 2023 г. той е заместник-директор на ГДБОП. От 27 август 2024 г. е преназначен за директор на ГДНП.

Награждаван е с редица отличия и награди в МВР, сред които “Почетен медал” и „Почетен знак на МВР – ІІІ степен“, „Почетен знак на МВР – II степен“ от министъра на вътрешните работи, благодарности, похвали, индивидуална парична награда.

Със заповед на министъра на вътрешните работи от 20 февруари 2025 г. е преназначен на длъжност заместник главен секретар.