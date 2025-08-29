Над 70 културни събития ви очакват на 41-вото издание на „Аполония“

Празниците на изкуствата „Аполония“ започват тази вечер в 20.30 часа в Созопол. На откриването ще свири Биг Бендът на Националната музикална академия под диригентството на Михаил Йосифов, с участието на Хилда Казасян и Васил Петров.

Културните събития – над 70 на брой – ще продължат до 6 септември и по време на тях над 500 участници ще изпратят от 5 сцени своите артистични послания.

Акцентът на 41-ото издание на „Аполония“ е поставен върху младите творци. Директорът на фондация „Аполония“ Маргарита Димитрова разказа, че за първи път тази година на сцената ще се качат студенти от трите най-висши института по култура – Художествената академия, Музикалната академия и НАТФИЗ.

Разбира се, не са пренебрегнати и дългогодишните приятели на „Аполония“ – на 30 август предстои сериозен класически концерт – с участието на Албена Данаилова (първата жена – концертмайстор на Виенската държавна опера), Румен Цветков (професор по виола и камерна музика в НБУ, както и в Консерваториите в Испания и Нидерландия), сребърният медалист от конкурса „Орфеева Александър Томов и известният ни пианист Людмил Ангелов.

Но преди официалното откриване на „Аполония“ не пропускайте от 20.00 часа документалния филм на журналистите Лора Крумова и Мария Йотова „Васко и цигулката“.

В неделя – 31 август – от 23.00 часа ще имате възможност да се насладите на джаз концерта „Водите на март“ в изпълнение на Мирослава Кацарова и Мирослав Турийски.

На 1 септември гостите на празниците на изкуствата ще могат да се насладят на среща с писателя Георги Господинов, който ще им сподели своите открития върху паметта, времето и историите на база книгите си „Инвентарна книга на социализма“, „Времеубежище“, „Градинарят и смъртта“ и „Невидимите кризи“.

На 2 септември ще имате възможност да се убедите, че нашата свобода зависи изцяло от нас – това е основното послание на спектакъла на Младежкия театър „Николай Бинев“ – „Лисабон“.

„Географската“ тема в театралните постановки ще продължи и на следващия ден – 3 септември. Тогава ще може да гледате психологическия трилър „Швейцария“ – с участието на Станка Калчева и Боян Арсов, под режисурата на Владимир Люцканов.

На 4 септември не е за пропускане премиерата на книгата – „К като Корея“ на родената във Варна Изабела Шопова. От повече от 20 години тя живее в чужбина – първо в Нова Зеландия, а понастоящем в Австралия. Определя себе си като пътешественик по душа, който обича да разказва за приключенията си.

На 5 септември от 21.00 часа е концертът на DARA, която няма нужда от представяне – достатъчно е да припомним, че през последните години получи и международна известност с маркетингови активности в САЩ, Канада, Южна Корея, Норвегия, Швеция, Обединеното кралство, Румъния и сътрудничество с няколко топ музикални продуценти.

На 6 септември от 19.00 часа е изявата на младите таланти – цигуларката Лора Маркова и пианистката Александра Стичкина. Малко по-късно – от 21.00 часа е концертът на Фондацията и младите певци.

Повече за програмата на 41-ото издание на „Аполония“ може да намерите ТУК.