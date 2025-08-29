Васил Терзиев обвини МРРБ, че целенасочено бави плащания по проекти на столицата

Кметът на София Васил Терзиев обвини Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), че умишлено бави плащанията по столични проекти. По данни на неговия екип държавата дължи на столицата 19 млн. лв. по инвестиционната програма на общините. Градоначалникът смята, че това забавяне, за което сигнализират и други общини, е продиктувано от политически причини.

В позиция, изпратена до медиите, Терзиев посочва, че МРРБ бави с месеци плащанията към София по програмата за общинско финансиране. Сред засегнатите обекти са ремонтът на бул. „Александър Стамболийски“, строителството на моста при Бакърена фабрика и ул. „Опълченска“, като някои от тях вече са завършени, но са останали неразплатени от министерството. От общината уточняват, че задълженията на държавата към столицата са достигнали 19 млн. лв., а от началото на годината са преведени едва 98 554 лв. и са подписани само пет споразумения за обекти в районите Панчарево, Банкя и Младост.

“Столична община има 156 одобрени проекта по закона за държавния бюджет. Подписани са 59 споразумения. През 2024 г. Столична община е поискала плащания за 11 млн. лв., а е получила едва половината. Още 43 хил. лв. от тогавашните искания са постъпили едва през юли 2025 година. През 2025 г. общината е поискала нови 13,5 млн. лв., но до момента са преведени само 54 хил. лв.”, показва справката на общината.

Терзиев смята, че забавянето в сумите се дължи изцяло на политически причини и градът е наказван заради кмета си. Той заявява, че няма да позволи политически игри да възпрепятстват развитието на столицата и ще настоява средствата, предназначени за софиянци, да бъдат изплатени изцяло и навреме. „Не приемам София да бъде наказвана, защото не съм се снимал под герба в един кабинет“, категоричен е столичният градоначалник.

От общината допълват, че сроковете за разглеждане на документите по подписаните споразумения – 10 дни за авансови и 20 дни за междинни плащания, системно не се спазват от МРРБ.

Експерти коментират, че забавените плащания засягат не само София, а всички общини, но това не оправдава действията на МРРБ. Още в началото на май Националното сдружение на общините предупреди, че от началото на 2025 г. по инвестиционната програма не е постъпило нито едно плащане. Основна причина за това е късното приемане на бюджета – чак в края на март, както и натрупаните още от 2024 г. забавяния. Негласно тогавашното отлагане на плащанията се обясняваше с опита да се ограничи дефицитът до под 3% заради изискванията за еврозоната. Дори след приемането на бюджета обаче средствата пак не бяха разплатени, тъй като постановлението с подробните правила за верификация и отчет на разходите излезе със закъснение и бе публикувано едва на 20 май 2025 година.