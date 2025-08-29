Китайската Dreame Technology ще предизвика Bugatti с електрическа хиперкола

Китайска компания Dreame Technology, известна с високоскоростните си електрически прахосмукачки и роботи, планира да се изправи срещу легендарния Bugatti Veyron, съобщава CarNewsChina.

Dreame заяви, че до 2027 г. ще изгради най-бързия автомобил в света, използвайки технология, подобна на тази в техния двигател със 200 000 оборота в минута. Това е голямо предизвикателство, особено когато идва от компания без никакъв опит в автомобилостроенето.

Има и известна ирония в това, че новак избира именно модела Veyron за мярка, при положение че Bugatti не е произвеждал нов Veyron от десетилетие, а се е фокусирал върху още по-бързи и мощни модели. Но докато Bugatti няма скоро да се откаже от своите бензинови двигатели, Dreame иска да привлече внимание с изцяло електрическо задвижване.

„Сегментът на луксозните автомобили все още няма наистина интелигентна марка за електрически хиперколи“, заяви компанията. „Докато традиционните ултралуксозни марки като Bugatti и Bentley бавно възприемат електрификацията и интелигентността, Dreame ще преосмисли какво означава ултралукс в следващата автомобилна ера.“

Няма информация колко мощен ще бъде автомобилът на Dreame, но едно е сигурно: той ще разполага със спътник с изкуствен интелект (AI), който ще „учи“ навиците на водача и ще се адаптира към тях. Както и други китайски електромобили, бъдещият, все още неназован хиперавтомобил на Dreame ще бъде създаден така, че да се интегрира със смартфона и „умния“ дом на собственика.

Компанията вече е сформирала екип от близо 1000 души за проекта, съобщава китайското издание Iyiou, като част от служителите идват както от автомобилната индустрия, така и от сектора на умните устройства.

Ако плановете на Dreame се сбъднат, тя ще стане първият производител на прахосмукачки, който създава сериен автомобил. Това е повече, отколкото може да се каже за Dyson, която през 2019 г. се отказа от плановете си за електрически кросоувър.