Пожар изпепели къщи и стопански постройки в Сърница

Голям пожар в град Сърница унищожи напълно три къщи и изгори покривите на още три, както и седем стопански постройки за съхранение на дървен материал. Изгорялата дървесина продължава да тлее, но за щастие няма пострадали хора, съобщиха от полицията в Пазарджик, предаде БНР.

Сигналът е подаден вчера следобед, а в гасенето са участвали пет противопожарни екипа от Велинград, Доспат и Ракитово, подкрепени от доброволци. Около 23:00 часа огънят е бил овладян.

На място през нощта е присъствал директорът на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ комисар Ангел Ангелов заедно с представители на Община Сърница. Предстои оглед за установяване на причините за пожара и оценка на щетите.