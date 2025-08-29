Китай и Бразилия обединяват усилия за противодействие на едностранчивостта

Китай е готов да засили координацията с Бразилия и да работи със страните от БРИКС, за да се противопостави на едностранчивостта и „тормоза“. Това е заявил китайският външен министър Ван И на своя бразилски колега Мауро Виейра по време на телефонен разговор, съобщиха от китайското външно министерство.

Сътрудничеството между двете държави обхваща редица ключови сектори. Бразилия е един от най-големите доставчици на селскостопански продукти за Китай, като износът на соя е особено важен, а внася от азиатската страна високотехнологични стоки, индустриални машини, слънчеви панели, автомобили, автомобилни части и др.