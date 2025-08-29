РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Китай и Бразилия обединяват усилия за противодействие на едностранчивостта

Китай и Бразилия

Китай е готов да засили координацията с Бразилия и да работи със страните от БРИКС, за да се противопостави на едностранчивостта и „тормоза“. Това е заявил китайският външен министър Ван И на своя бразилски колега Мауро Виейра по време на телефонен разговор, съобщиха от китайското външно министерство.

Сътрудничеството между двете държави обхваща редица ключови сектори. Бразилия е един от най-големите доставчици на селскостопански продукти за Китай, като износът на соя е особено важен, а внася от азиатската страна високотехнологични стоки, индустриални машини, слънчеви панели, автомобили, автомобилни части и др.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Какви мерки трябва да бъдат взети, за да не се стига до водна криза на редица места в България?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени