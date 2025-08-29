Кое месо съдържа най-много протеин?

Кое месо има най-много протеин в една порция? Седем вида месо, одобрени от диетолози, са богати на протеин за мускулен растеж и други важни хранителни вещества.

Защо протеинът е важен

Достатъчният прием на протеин е ключов за поддържане и изграждане на силни мускули, по-бързо възстановяване след тренировка и за подпомагане на много функции в организма.

Протеинът е основен макронутриент наред с въглехидратите и мазнините, но получава повече внимание от тях.

В социалните мрежи дори има тенденция, наречена „protein-maxxing“, която насърчава увеличаването на приема на протеин чрез богати на протеин храни (като пиле или говеждо), както и чрез обогатени продукти и добавки.

Препоръчителният дневен прием за здрав възрастен е 0,8 г протеин на килограм телесно тегло. Това е минималното количество, необходимо за поддържане на мускулната маса. Ако спортувате редовно или тренирате с тежести, може да имате нужда от до 1,8 г протеин на килограм, което може да означава и над 100 г дневно.

Диетолозите препоръчват 20–40 г протеин на хранене, като е най-добре приемът да е равномерно разпределен през деня.

Тъй като месото е предимно мускулна тъкан, то е един от най-богатите естествени източници на протеин.

Животинските протеини са „пълни протеини“, т.е. съдържат всичките девет незаменими аминокиселини, важни за изграждането на мускули.

Ето кои видове месо са шампиони по съдържание на протеин (порция от 85 г или около длан):

Пилешки гърди

133 калории

27 г протеин

2,7 г мазнини

Най-богатият на протеин избор. Отличен за възстановяване и мускулен растеж, с малко калории и мазнини. Освен това е добър източник на витамин B6, B12, желязо, цинк и холин.

Пуешки гърди

125 калории

26 г протеин

1,7 г мазнини

Изключително постен и хранителен източник. Богат на витамини от група B, селен, цинк и аминокиселината триптофан (важна за възстановяване и добър сън).

Говеждо контрафиле (sirloin)

160 калории

25 г протеин

6 г мазнини

Една от най-постните части на говеждото. Осигурява големи количества витамин B12 и добре усвоимо хемово желязо, необходимо за образуването на червени кръвни клетки.

Свинско бонфиле (tenderloin)

122 калории

22 г протеин

3 г мазнини

Счита се за най-здравословната част от свинята. Богато на витамини B12, B1, коензим Q10, както и селен, фосфор, цинк и желязо. Отличен източник и на естествен креатин.

Агнешки котлет (lamb chop)

177 калории

23 г протеин

9 г мазнини

Агнешкото е по-мазно, но съдържа ценни мононенаситени мазнини. Богато на B витамини, желязо, цинк и креатин.

Ако търсите най-много протеин в една порция, пилешките гърди са №1. Но всички тези меса са отлични източници на качествен протеин и важни хранителни вещества – изборът зависи от вкусовите ви предпочитания и целите ви.

