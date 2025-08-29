Ново равнище на сътрудничеството в областта на отбраната между Токио и Лондон

Министрите на отбраната на Япония и Великобритания приветстваха стратегическото сътрудничество между двете страни, когато британският самолетоносач HMS Prince of Wales направи историческо посещение в пристанището на Токио.

HMS Prince of Wales, който оглавява ударна група от 12 държави с 4 000 военнослужещи на осеммесечна мисия в региона, е първият чуждестранен самолетоносач, който посещава града, заяви британският министър на отбраната Джон Хийли на съвместна пресконференция.

Стратегическото сътрудничество с Япония е част от ангажимента на Обединеното кралство да бъде по-ангажирано с икономиката и сигурността в Индо-тихоокеанския регион.

„Изключително съм щастлив да споделя този исторически момент, когато японско-британското сътрудничество в областта на отбраната достигна ново равнище“, подчерта японският министър на отбраната Ген Натакани.

Двете държави участват в разработването на нов изтребител, който трябва да е готов до 2035 г. в рамките на тристранната инициатива, известна като „Глобална програма за бойни самолети“, в която участва и Италия.

Япония се стреми да разшири своите отбранителни връзки извън традиционния си съюзник САЩ, за да се противопостави на нарастващата настъпателност на Китай в региона, отбелязва АП.