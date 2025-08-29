РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Диета срещу упражнения при затлъстяване

Противовъзпалителни храни, които да консумирате

Всички сме го чували: „Не можеш да изтичаш лоша диета.“ Сега едно новаторско изследване най-накрая предоставя ясни доказателства – и потвърждава това, което мнозина вече подозират.

Публикуваното това лято в Proceedings of the National Academy of Sciences, проучване разглежда разхода на енергия в различния начин на живот – от ловци-събирачи до модерни градски хора.

Основното послание? Не липсата на движение води до напълняване, а храната, която поставяме в чинията си.

Какво показа изследването

Екип от международни учени анализира данни от 4213 възрастни в 34 популации по света. Използвайки златния стандарт – метода с „двойно маркирана вода“, те измерват реалния калориен разход и го сравняват с процент телесни мазнини и ИТМ.

Калорийният разход се увеличава с икономическото развитие, но основно защото хората са физически по-големи (повече чиста маса).
След корекция за размер на тялото, базалният и общият разход на енергия намаляват с 6–11% в индустриализираните общества.
Физическата активност не варира значително – ловците-събирачи не изгарят много повече калории от офис служителите.
Разходът на енергия обяснява едва 10% от увеличението на ИТМ и телесните мазини. Диетата – особено ултрапреработените храни – е силно свързана с по-висок процент мазнини.

Диетата, а не упражненията, е основният двигател на затлъстяването.

Какво означава това

  • Нашата калорийна консумация е в сравнително тесни граници, независимо колко сме активни.
  • Не можем да „компенсираме“ лоша диета с повече тренировки.
  • Упражненията остават жизненоважни за сърцето, настроението и дълголетието, но храната е решаваща за контрол на теглото.

Как да помогнем за предотвратяване на затлъстяването

  1. Избирайте пълноценни храни вместо ултрапреработени
    – плодове, зеленчуци, ядки, пълнозърнести, чисти протеини.
  2. Четете етикетите
    – избягвайте добавки, скрити захари и дълги списъци със съставки.
  3. Практикувайте осъзнато хранене
    – хранете се бавно, без разсейване, слушайте сигналите за ситост.
  4. Гответе у дома
    – така контролирате мазнини, захар, сол и добавки.
  5. Изграждайте навици постепенно
    – заменяйте по една преработена храна на седмица с по-здравословна.
  6. Останете активни за здраве, не за „изгаряне“ на калории
    – движението подобрява инсулиновата чувствителност, сърдечната функция и психичното благополучие.
  7. Подкрепяйте чревната микробиота
    – с ферментирали храни, пребиотици и разнообразни растителни източници.
  • Не можем да „изтренироваме“ ултрапреработената диета.
  • Храната е основата на борбата със затлъстяването.
  • За трайно здраве: избирайте истинска, питателна храна, комбинирайте я с радостно движение и осъзнато хранене.

Четете още: Бързо и ефективно: тренирайте най-големите си мускули за максимум ефект

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Какви мерки трябва да бъдат взети, за да не се стига до водна криза на редица места в България?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени