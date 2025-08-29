Диета срещу упражнения при затлъстяване

Всички сме го чували: „Не можеш да изтичаш лоша диета.“ Сега едно новаторско изследване най-накрая предоставя ясни доказателства – и потвърждава това, което мнозина вече подозират.

Публикуваното това лято в Proceedings of the National Academy of Sciences, проучване разглежда разхода на енергия в различния начин на живот – от ловци-събирачи до модерни градски хора.

Основното послание? Не липсата на движение води до напълняване, а храната, която поставяме в чинията си.

Какво показа изследването

Екип от международни учени анализира данни от 4213 възрастни в 34 популации по света. Използвайки златния стандарт – метода с „двойно маркирана вода“, те измерват реалния калориен разход и го сравняват с процент телесни мазнини и ИТМ.

Калорийният разход се увеличава с икономическото развитие, но основно защото хората са физически по-големи (повече чиста маса).

След корекция за размер на тялото, базалният и общият разход на енергия намаляват с 6–11% в индустриализираните общества.

Физическата активност не варира значително – ловците-събирачи не изгарят много повече калории от офис служителите.

Разходът на енергия обяснява едва 10% от увеличението на ИТМ и телесните мазини. Диетата – особено ултрапреработените храни – е силно свързана с по-висок процент мазнини.

Диетата, а не упражненията, е основният двигател на затлъстяването.

Какво означава това

Нашата калорийна консумация е в сравнително тесни граници, независимо колко сме активни.

Не можем да „компенсираме“ лоша диета с повече тренировки.

Упражненията остават жизненоважни за сърцето, настроението и дълголетието, но храната е решаваща за контрол на теглото.

Как да помогнем за предотвратяване на затлъстяването

Избирайте пълноценни храни вместо ултрапреработени

– плодове, зеленчуци, ядки, пълнозърнести, чисти протеини. Четете етикетите

– избягвайте добавки, скрити захари и дълги списъци със съставки. Практикувайте осъзнато хранене

– хранете се бавно, без разсейване, слушайте сигналите за ситост. Гответе у дома

– така контролирате мазнини, захар, сол и добавки. Изграждайте навици постепенно

– заменяйте по една преработена храна на седмица с по-здравословна. Останете активни за здраве, не за „изгаряне“ на калории

– движението подобрява инсулиновата чувствителност, сърдечната функция и психичното благополучие. Подкрепяйте чревната микробиота

– с ферментирали храни, пребиотици и разнообразни растителни източници.

Не можем да „изтренироваме“ ултрапреработената диета.

Храната е основата на борбата със затлъстяването.

За трайно здраве: избирайте истинска, питателна храна, комбинирайте я с радостно движение и осъзнато хранене.

