Зеленски призовава за по-силен натиск върху Русия

В сутрешното си обръщение днес, 29 август, украинският лидер Володимир Зеленски подчерта, че Русия трябва да понесе отговорност за вчерашните удари по Киев, при които са загинали най-малко 23 души, а над 50 са ранени. Той призова за по-сериозни санкции, по-силен натиск и повече решителни действия, за да „не се чувстват убийците безнаказани“.

Междувременно в Копенхаген се провежда среща на министрите на отбраната от ЕС. Основните теми са както оказването на допълнителен натиск върху Москва за връщане на масата за преговори, така и нови форми на подкрепа и гаранции за сигурността на Украйна.

При пристигането си за форума върховният представител на ЕС за външната политика Кая Калас изтъкна, че Путин се подиграва на мирните усилия и заслужава повече натиск от страна на блока, предаде в. „Гардиън“.

В Тулон пък ще се проведе среща между френския президент Еманюел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц, като темата „Украйна“ се очертава като централна в разговорите им.