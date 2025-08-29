Потребителска такса от 4 евро обсъжда Лекарският съюз

Българският лекарски съюз обсъжда въвеждането на потребителска такса за преглед при лекар – 4 евро за работещи и 2 евро за пенсионери, като 1 евро от таксата за пенсионери ще бъде покриван от държавата. Това съобщи пред общественото радио д-р Емил Миленков, общопрактикуващ лекар във Враца и председател на областната структура на Сдружението на общопрактикуващите лекари.

По-рано председателят на Българския лекарски съюз Николай Брънзалов предлагаше такса от 1% от минималната заплата, което догодина би надхвърляло 6 евро (минималната заплата за 2026 г. е 1213 лв. или 620,20 евро).

„В момента 1% от минималната заплата е около 11 лв., което много лекари смятат за висока сума за голяма част от населението“, обяснява д-р Емил Миленков. Затова се обсъжда идея таксата да бъде 4 евро.

Общопрактикуващият лекар смята, че потребителската такса не бива да натоварва пациентите, но същевременно трябва да подпомага финансово практиките на семейните лекари, които намаляват значително. Той посочва, че има финансови затруднения за лекари с повече деца. Според него, ако държавата плаща здравните осигуровки на държавните служители в пълен размер, тези средства могат да бъдат използвани като резерв за практиките.

На този фон обаче за пациентите има много допълнителни такси. Родителите например трябва да плащат медицинските бележки за училище, въпреки че през годините е имало коментари на министри, че тази бележка е резултат от преглед и следователно трябва да е безплатна. Пари се вземат и от хората с ТЕЛК, например за обработка на електронна рецепта. Тези такси са много по-солени от потребителската, включително и от коментираните нови размери.