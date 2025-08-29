Япония обмисля повторен търг за офшорните ветропаркове на Mitsubishi

Японското правителство обмисля дали да проведе повторен търг за трите офшорни ветропарка, от които Mitsubishi се отказа по-рано тази седмица, съобщават официални лица. Директорът по политиките за вятърна енергия в министерството на индустрията на Япония, Юичи Фурукава заяви, че ведомството все още не е решило дали да проведе нов търг за площадките в Чиба и Акита или да премине към четвърти търг, но причините за оттеглянето на Mitsubishi ще бъдат анализирани и резултатите ще се използват за подобряване на бъдещи процедури.

„Проекти се замразяват по целия свят заради нарастващи разходи, а подобни опасения вече бяха изразени и от операторите от втория кръг,“ каза Фурукава. „Трябва задълбочено да преразгледаме системата, за да гарантираме успешното приключване на втория и третия кръг. Офшорният вятърен пазар на Япония няма да се срути заради оттеглянето на Mitsubishi и ще остане важен източник на възобновяема енергия.“ Той добави, че правителството ще задържи депозит от 100 милиона паунда, внесен от консорциума, воден от Mitsubishi, и ще забрани на компаниите да участват в следващия търг за офшорни вятърни паркове.

Японските власти също така предлагат да удължат концесиите за офшорни вятърни проекти с поне 10 години, за да привлекат повече инвеститори и разработчици, беше съобщено. Островната държава си е поставила за цел да постигне 10 GW офшорен вятърен капацитет до 2030 г. и 45 GW до 2040 г., като досега са проведени три търга.