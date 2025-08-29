Тръмп ли е виновен, че не се случва среща между Зеленски и Путин?

Американският президент Доналд Тръмп, който се представя за миротворец и се стреми към Нобелова награда за мир, удари на камък с войните в Украйна и в Газа. И двата конфликта вървят към влошаване, а враждуващите ясно му показаха, че не може да им повлияе нито с щедри обещания, нито със заплахи.

Редица политически коментатори обвиняват Тръмп в пристрастия към една от страните и в двата конфликта и твърдят, че целта му е постигането на сделки, а не на дългосрочни разумни мирни споразумения. Колкото и да е пристрастен и непостоянен в решенията си обаче, американският президент не може да бъде упрекнат, че не положи усилия в случая с Украйна. Той се срещна на 15 август с Путин в Аляска, а дни по-късно с украинския президент, с лидери от ЕС и с генералния секретар на НАТО.

Колкото до войната в Газа, Съединените щати показаха, че ще подкрепят Израел, каквото и да реши.

Белият дом съобщи в четвъртък, 28 август, че Русия и Украйна на този етап не са готови да сложат край на конфликта. В съобщението се посочва, че Тръмп е недоволен от масираните руски атаки в Украйна от последните дни, но не е изненадан от тях.

Владимир Путин и Володимир Зеленски не са се срещали от 2019 г. насам. Сега Зеленски обяви, че е готов за среща с руския президент, но от Кремъл побързаха да заявят, че това ще стане, само когато са зачетени руските искания – Украйна да се откаже от Донбас, да няма присъединяване към НАТО и западни войски на нейна територия. Киев и ЕС пък твърдят, че тези искания са неизпълними.

Очевидно Вашингтон се убеди, че двете страни в тази война няма сами да я прекратят и тя скоро няма да приключи. Това, разбира се, не пречи на бизнеса с оръжия. Тази седмица Държавният департамент одобри продажбата на Украйна на управляеми авиационни ракети ERAM и оборудване към тях за 825 млн. долара. Доставката ще включва 3350 ракети с голям обсег и също толкова навигационни системи. Огромната част от сумата ще бъде платена от Дания, Нидерландия и Норвегия, а останалото от американска програма.

САЩ се съгласиха да изпращат оръжия на Украйна, които да плащат европейските държави, защото в последните месеци руските атаки стават все по-ожесточени. Както „Банкеръ“ писа, през нощта срещу 28 август Русия е изстреляла близо 600 дрона и 31 ракети по украински цели. При атаката срещу Киев пострада и дипломатическата мисия на Европейския съюз.

Председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен изрази възмущението си от този акт, а Зеленски посочи, че възможностите за дипломация са провалени.

Германският канцлер Фридрих Мерц също коментира темата в четвъртък, подчертавайки, че вече няма илюзии за скорошна среща между Путин и Зеленски.

Някои лидери реагираха по-недипломатично, обвинявайки за случващото се дългата ръка на Тръмп. Например президентът на Португалия Марселу Рибелу ди Соуза каза, че Тръмп е агент на Кремъл: „Висшият ръководител на най-голямата световна суперсила обективно е съветски или руски агент. Той действа като такъв„.

Каквото и да решат европейските министри на отбраната на срещата си днес в Копенхаген, Брюксел признава, че войната в Украйна не може да бъде прекратена без намесата на Съединените щати. Тръмп обаче вече изглежда крайно уморен и отегчен от безизходицата и все по-често напомня, че САЩ ги дели от войната „един красив океан“.

Явно времето за среща между Путин и Зеленски не е дошло, а ако Тръмп се откаже от посредничество, то скоро няма и да дойде.