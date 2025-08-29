РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Huawei показва второ поколение триптичен смартфон Mate XTs

Китайската технологична компания Huawei публикува тийзър на новия модел триптичен смартфон Mate XTs преди събитието следващата седмица и отвори предварителните регистрации за покупка за своите китайски клиенти.

Релефната рамка, осмоъгълният модул за камерата, „картовидната“ сгъваема структура – нищо от това не е ново. Новото за тази година, разбира се, е цветът: в този тийзър устройството е показано в бяло-златна цветова комбинация.

Изглежда Huawei добавя и поддръжка на стилус за Mate XTs тази година. Като се има предвид ситуацията, в която Samsung се озова миналия месец заради липсата на поддръжка на S Pen при Fold 7, това е впечатляваща стъпка.

Huawei готви и различни промени в спецификациите – Digital Chat Station наскоро изтече информация за преминаване към процесор от серия Kirin 9020 със сателитна поддръжка.

Huawei организира събитие на 4 септември в Китай, за да обяви Mate XTs, като официално изпревари Samsung в надпреварата за триптичен смартфон на световния пазар. Феновете на Galaxy обаче не бива да се притесняват – Samsung също не е далеч от представяне, като компанията наскоро потвърди, че нейното устройство – вероятно наречено Galaxy Z Trifold – ще бъде пуснато преди края на годината.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

