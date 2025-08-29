Тръмп отмени удължената защита на Камала Харис от Тайните служби

Президентът Доналд Тръмп е отменил решението на бившия американски държавен глава Джо Байдън за удължаване на охраната на Камала Харис от Тайните служби след напускането ѝ на поста вицепрезидент. По закон Харис има право на шестмесечна защита, която Байдън бе удължил с още една година чрез изпълнителна директива.

С меморандум от 28 август, видян от Би Би Си, Тръмп нарежда на Тайните служби да прекратят всички допълнителни мерки за сигурност, считано от 1 септември, освен тези, които законът задължително предвижда за бивши вицепрезиденти.

Решението идва само няколко седмици преди Харис да започне национална обиколка за представяне на книгата си „107 дни“ – мемоари за кратката ѝ и оказала се неуспешна президентска кампания през 2024 година.