Ултрапреработените храни намаляват мъжките полови хормони

Ново проучване, публикувано в Cell Metabolism, показва, че храненето с ултрапреработени храни води до бързо натрупване на мазнини при иначе здрави мъже и до понижаване на нивата на половите хормони. Освен това при тях са открити и по-високи нива на химикали от пластмаси и опаковки.

Предишни изследвания вече са свързвали такива храни с по-висок риск от затлъстяване, сърдечни заболявания и диабет тип 2. Новото обаче подчертава и възможните вреди върху репродуктивното здраве.

Основни резултати:

Мъжете качват средно 1,5 кг и повече телесни мазнини при диета с ултрапреработени храни – дори при контрол на калориите.

Наблюдава се спад на фоликулостимулиращия хормон (FSH), ключов за мъжката плодовитост.

Установени са тенденции за по-нисък тестостерон и по-слаба подвижност на сперматозоидите.

Повишени нива на фталати – химикали, известни като ендокринни разрушители.

Хранителното качество е от решаващо значение. Ултрапреработените храни водят не само до напълняване, но и до хормонални промени, които може да засегнат мъжката плодовитост.

