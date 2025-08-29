РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Художникът Румен Рачев: За съжаление днес децата нямат нашето детство

Броени часове преди официалното откриване на изложбата на Румен Рачев в галерия „Червеното пони“ в Пловдив художникът разкри някои подробности за нея специално за читателите на „БАНКЕРЪ“. Тя включва 16 работи – живопис, като сред тях има фигурални композиции, интериор, натюрморти, два пейзажа (лунна нощ край морето и лавандулово поле в Подбалкана) и портретни платна, които не са на конкретни хора, а са събирателни образи. Има и една музикална композиция.

Румен Рачев посвещава изложбата на своя брат – журналистът Иван Рачев – заместник-главен редактор на „БАНКЕРЪ“, с когото си взехме последно сбогом на 26 август.

Художникът сподели, че няма никакви колебания, че брат му е щял да хареса изложбата. Призна, че журналистът е бил пестелив в комплиментите си по отношение на картините му и степенуването при него било следното: „Това е готино. Това е много готино. Това много ми харесва.“

На въпрос дали Иван Рачев не е ревнувал батко си заради заниманията му с рисуването, Румен Рачев отговори, че е факт, че времето за игра навънка все не им стигало.

С триста зора го прибираха от игрите навън, а пък аз – докато не си свърша задачите, свързани с рисуването, не излизах. Детството ни мина по такъв начин, който, за съжаление, децата, днес нямат. Иван си признаваше, че не може да рисува, но имаше други качества и ги разви постепенно и навреме. Той наследи от родителите ни професията и се оказа журналист на много високо ниво, със собствена физиономия, с присъствие и принципи – с непоколебима честност и почтеност, нещо, което рядко се вижда в днешно време. И не го казвам само аз, а и други хора„, призна художникът.

На въпрос дали Иван Рачев някога е предлагал наименования на картините му, Румен Рачев бе категоричен, че той никога не се е месил в работата му.

538220216 1217878613479720 6336437507099302609 n

Ние се подкрепяхме, давайки си свобода един на друг„, отговори художникът.

Изложбата в галерия „Червеното пони“ в Пловдив продължава до 15 септември.

