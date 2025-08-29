РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Желязков и Фон дер Лайен ще обсъдят рисковете и предизвикателствата пред българския суверенитет и сигурност

Рисковете и предизвикателствата по отношение на запазването на българския суверенитет и национално сигурност ще са сред темите, които премиерът Росен Желязков ще обсъди с председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен при визитата ѝ във „Вазовските машиностроителни заводи“ в неделя.

„Тя (Фон дер Лайен) ще посети и седемте държави, които са в непосредствена близост със страните и бойното поле, където се води войната между Украйна и Русия. България е страна, която граничи през Черно море с Руската федерация и ние имаме нашите виждания за рисковете и предизвикателствата по отношение на запазването на нашия суверенитет и национална сигурност“, посочи Желязков и добави:

„В този смисъл ще посетим площадката, където предвиждаме изграждането на двата завода в партньорство с „Райнметал“, защото това е посоката, която не само за Европа, но и за България се очертава през следващите години –  да изграждаме нашия отбранителен капацитет чрез нашето индустриално развитие, технологично обновление и ноу хау в партньорство с водещи компании като „Райнметал“ и, разбира се, нашият принос към общата европейска отбранителна способност“.

