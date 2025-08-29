Министър Даниел Митов разкри причините да има фалшиво положителни тестове за наркотици

Причините за това, че тестовете за наркотици засичат и обикновени лекарства са многопластови.

Това каза министърът на вътрешните работи Даниел Митов. Той присъства на церемонията по закриване на на Първото европейско първенство по пожароприложен спорт, което се провежда в Долна Баня.

„Дали даден човек ще бъде задържан за срок до 24 ч. зависи много и от преценката на служителите на място. Все още очаквам становищата на Главна дирекция „Национална полиция“ и други дирекции да отговорят на съществуващите проблеми. От друга страна, се подготвят още четири лаборатории“, съобщи министърът.

По думите му тестовете са много чувствителни и това не е проблем само в България. Той допълни, че въпросните тестове реагират на лекарства, които по принцип не трябва да се взимат преди шофиране. Такива са дори някои сиропи за кашлица, отбеляза министър Даниел Митов, цитиран от БТА.