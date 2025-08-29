РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Министър Даниел Митов разкри причините да има фалшиво положителни тестове за наркотици

Министър Даниел Митов разкри причините да има фалшиво положителни тестове за наркотици

Причините за това, че тестовете за наркотици засичат и обикновени лекарства са многопластови.

Това каза министърът на вътрешните работи Даниел Митов. Той присъства на церемонията по закриване на на Първото европейско първенство по пожароприложен спорт, което се провежда в Долна Баня.

„Дали даден човек ще бъде задържан за срок до 24 ч. зависи много и от преценката на служителите на място. Все още очаквам становищата на Главна дирекция „Национална полиция“ и други дирекции да отговорят на съществуващите проблеми. От друга страна, се подготвят още четири лаборатории“, съобщи министърът.

По думите му тестовете са много чувствителни и това не е проблем само в България. Той допълни, че въпросните тестове реагират на лекарства, които по принцип не трябва да се взимат преди шофиране. Такива са дори някои сиропи за кашлица, отбеляза министър Даниел Митов, цитиран от БТА.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Какви мерки трябва да бъдат взети, за да не се стига до водна криза на редица места в България?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени