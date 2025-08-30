Audi Q6 е най-висококачественият автомобил китайско производство

Обявени са най-висококачествените автомобили, произведени в Китай от местни предприятия, съобщава порталът „Китайски автомобили“. Класацията е съставена от Китайската мрежа за качество на автомобилите.

Така първото място е заето от Audi Q6, който се произвежда от съвместното предприятие SAIC-Volkswagen. Толкова малко са били отрицателните отзиви за него, че автомобилът получи само 140 „наказателни“ точки.

На второ и трето място са за Honda UR-V и XR-V, произведени от съвместното предприятие Honda-Dongfeng, които са получили съответно по 142 и 143 такива точки. Четвъртото място е заето от кросоувъра Audi Q2L със 145 „наказателни“ точки Този автомобил се произвежда от съвместното предприятие FAW-Volkswagen. Петото място е заето от кросоувъра Honda Avancier от Honda-GAC. Автомобилът е получил 146 наказателни точки.

Преди това в Китай бяха обявени най-висококачествените кросоувъри от среден клас с цена под 180 хиляди юана (25 164 долара). Класацията е съставена и от Китайската мрежа за качество на автомобилите (China Automobile Quality Network).

Така

първото място в класацията за качество сред SUV-овете от среден клас зае кросоувърът Jetta VS7

на FAW и Volkswagen. Той получи 154 наказателни точки. На второ място е Dongfeng Paladin. Той има 156 наказателни точки. Третото място отиде при друг модел на Dongfeng – кросоувърът ix5 fastback. Той „спечелва“ 157 точки.