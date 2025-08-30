Апелативният съд на САЩ обяви търговските мита на Тръмп за незаконни

Търговските мита на Доналд Тръмп може да бъдат отменени. Апелативният съд на САЩ ги обяви за незаконни. Решението се отнася до почти всички мита, въведени от американския президент през април. Според съда Тръмп е превишил правомощията си. Президентът Тръмп е уверен, че подобни заключения са погрешни. А отмяната на митата ще бъде пълна катастрофа за Съединените щати, заяви Тръмп в социалните мрежи. Митата ще останат в сила поне до 14 октомври. До този момент президентската администрация може да подаде жалба до Върховния съд.

Чуждестранните медии признават, че Белият дом е бил подготвен за подобен сценарий. А съдебните дела относно законността на митата започнаха да се появяват още през май.

Митата се превърнаха в основен инструмент на външната политика на Доналд Тръмп,

пише CNN. С тяхна помощ той променя не само световната икономика, но и условията на отношенията със съюзници и противници. Ако съдът счете правомощията на Тръмп да налага тарифи за незаконни, Белият дом ще трябва да постигне амбициозните цели на президента по други начини, отбелязва телевизионният канал.

Източници на Ройтерс твърдят, че

администрацията на Тръмп е предвидила този резултат и търси начини да запази тарифите чрез други закони.

Агенцията припомня, че решението на Апелативния съд се основава на две дела: едното, заведено от пет американски компании, а другото от 12 американски щата. Ищците настояваха, че размерът на таксите, включително митата, може да се променя само с одобрението на Конгреса. Тръмп обаче въведе тарифи, заобикаляйки тази процедура.

Вратичката за Тръмп беше Законът за международните извънредни икономически правомощия,

съобщава Associated Press. Той позволява на президента да налага санкции и да регулира търговските отношения с други държави по време на извънредно положение. В същото време съдът не счете всички мита, наложени през април, за незаконни. Говорим само за 10% за почти всички търговски партньори на САЩ и за увеличени тарифи за държави, в които САЩ внасят повече, отколкото изнасят. От Associated Press подчертават, че Тръмп е обяснил извънредното положение с търговския дефицит. Белият дом е използвал този закон и преди, когато Тръмп наложи тарифи на Канада, Мексико и Китай. По това време Вашингтон обясни решението с незаконния поток от мигранти и наркотици през границата на САЩ, който тези страни не наблюдаваха.

Преди Тръмп никой американски президент не е използвал това правило за налагане на тарифи,

отбелязва The Washington Post. По-често то е било използвано за налагане на икономически санкции.

Според източници на Bloomberg,

Белият дом има други възможности за налагане на тарифи чрез федерални агенции

въпреки очакваното съдебно решение. Администрацията например прибягна до Закона за разширяване на търговията, за да наложи тарифи върху полупроводниците. В същото време други опции няма да позволят налагането на търговски ограничения толкова бързо, колкото чрез закона за президентските извънредни правомощия, отбелязва Bloomberg.