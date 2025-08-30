ДП „Радиоактивни отпадъци“ ще сключи нова застраховка „Обща гражданска отговорност“

Държавното предприятие „Радиоактивни отпадъци“ ще сключи застрахователен договор с Гражданското дружество „Български национален застрахователен ядрен пул“ за срок от една година. Срокът на досегашния документ изтича на 31 август. Правителството вече одобри проекта на нов договор за застраховка „Обща гражданска отговорност“.

Държавното предприятие „Радиоактивни отпадъци“ ежегодно сключва такава застраховка, която покрива отговорността на предприятието за ядрена вреда.

Уредбата на застраховката „Обща гражданска отговорност“ се съдържа във Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда и в глава десета „Гражданска отговорност за ядрена вреда“ от Закона за безопасно използване на ядрената енергия.

Според този закон, експлоатиращият ядрената инсталация е единствено отговорен за вредите от ядрена авария, освен ако във Виенската конвенция е определено друго.

Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ е определено за експлоатиращ ядрена инсталация,

представляваща предоставените на държавното предприятие за стопанисване и управление. То отговаря и за намиращи се на площадката на АЕЦ „Козлодуй“: съоръжение за управление на радиоактивни отпадъци на Специализирано поделение „Радиоактивни отпадъци – Козлодуй“ и съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци, които подлежат на извеждане от експлоатация (първи, втори, трети и четвърти енергиен блок на АЕЦ „Козлодуй“) на Специализирано поделение „Извеждане от експлоатация – Козлодуй“, всички представляващи една ядрена инсталация.

Предприятието управлява безопасно радиоактивните отпадъци, генерирани от АЕЦ

и от ядрените приложения в медицината, промишлеността, науката и образованието. Основната му дейност е свързана със събирането, манипулирането, предварителната обработка, преработката, кондиционирането, съхраняването и погребването на радиоактивните отпадъци, включително извеждането от експлоатация на съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци.

За осъществяване на дейността си ДП РАО разполага с всички необходими лицензии и разрешения,

издадени от Агенцията за ядрено регулиране. Предприятието има лицензии за експлоатация на ядрено съоръжение за управление на радиоактивни отпадъци чрез специализираното поделение „РАО – Козлодуй” и чрез специализираното поделение „ПХРАО – Нови хан”, както и лицензия за превоз на радиоактивни вещества. ДП РАО притежава и лицензии за извеждане от експлоатация на 1-2 и на 3-4 блокове на АЕЦ „Козлодуй” – чрез специализирано поделение „Извеждане от експлоатация 1-4 блок”.