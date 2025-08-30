Бюст-паметник на Александър I Български бе открит в „Кабиюк“ в Шумен

Тържествено днес, 30 август, бе открит първият у нас бюст-паметник на княз Александър I Български в Държавното предприятие „Кабиюк“ в Шумен. Варненският и Великопреславски митрополит Йоан освети монумента, създаден от скулптора Бехчет Данаджъ. Бяха поднесени цветя и венци.

Пред присъстващите беше представена историческа възстановка на вземането на решението за обявяване на Съединението на България от страна на княз Александър Батенберг.

Това се случва в навечерието на Съединението на България, като „Кабиюк“ постави

началото на празничните събития по повод 140-годишнината от обединението на страната.

Бюст-паметникът на княз Александър I Български е издигнат в неговата лятна резиденция в Конезавода.

Именно тук, на 30 август 1885 г., пратениците на БТЦРК съобщават на Княза, че моментът е настъпил и волята на народа е да бъде възстановена историческата правда.

Паметникът е изграден по идея на Инициативен комитет с подкрепата на Община Шумен.

Музеят на коня, залата за българска иконопис и лятната резиденция на Княза бяха с отворени врати за всички посетители.

Конезавод „Кабиюк“ е най-старият конезавод в България,

основан през 1864 година от русенския валия Митхат Паша с цел производство на коне за турската армия.

Паметникът на княз Александър I Български (Батенберг) бе открит от кмета на община Шумен проф. Христо Христов и Родолюбивия комитет „Кан Крум Страшний“, начело с Христо Драгозов. Церемонията бе съпроводена и с военен ритуал в двора на лятната резиденция на княза „Кабиюк“.

Паметникът на практика ще е първият в страната, тъй като до момента за отдаване почит към живота и делото на Батенберг е издигната единствено гробница-мавзолей в София, построена четири години след кончината му през 1893 година.

За издигането на паметника е била открита дарителска сметка за набиране на средства. Община Шумен подкрепи инициативата със сумата от 30 хиляди лева.

Решение за предоставяне на средства за реализиране на този проект е гласуван в края на юли от общинските съветници в Шумен. А кметът Христов заяви, че Община Шумен от самото начало е приела присърце идеята за издигане на първия паметник на Александър I Български у нас. Искането за изграждане на бюст-паметник е било представено през декември 2024 г. от Инициативен комитет и одобрено на заседание на Областната комисия „Военни паметници” в Шумен.