РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Швейцарски компании за преработка на злато са против преместване в САЩ

Златото приключва втора седмица на печалба и напредва към 2100 долара за тройунция

Бившият швейцарски дипломат Томас Борер предложи част от швейцарските мощности за преработка на злато да се пренесат в САЩ. Местните производители на злато обаче не подкрепиха тази идея, пише вестник Neue Zurcher Zeitung (NZZ).

Според изданието, швейцарските производители на благородни метали напоследък изнасят огромни количества злато за САЩ, което е предизвикало недоволство сред американските власти. Твърди се, че това е една от причините за въвеждането от Вашингтон на 39% мита върху почти всички швейцарски стоки.

Политици и бизнесмени в Швейцария, включително председателят на Зелената партия Лиза Мацоне и главният изпълнителен директор на Swatch Ник Хайек, предложиха

„износът на злато да бъде затруднен или дори ограничен“.

Обсъждаше се и допълнителен данък върху износа на благородни метали. Индустрията обаче отхвърли тези инициативи, обяснявайки, че те „биха причинили сериозни щети на индустрията“, отбелязва NZZ.

Асоциацията на производителите и търговците на благородни метали смята, че идеята за преместване на фабрики в САЩ „ще има ограничен ефект“. Според вестника,

30-40% от цялото злато в света се преработва в Швейцария.

През юли от Швейцария за САЩ са били изнесени 54 тона от благородния метал на стойност около 4.7 милиарда франка, което е значително увеличение, подчертава вестникът.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Какви мерки трябва да бъдат взети, за да не се стига до водна криза на редица места в България?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени