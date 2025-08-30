Швейцарски компании за преработка на злато са против преместване в САЩ

Бившият швейцарски дипломат Томас Борер предложи част от швейцарските мощности за преработка на злато да се пренесат в САЩ. Местните производители на злато обаче не подкрепиха тази идея, пише вестник Neue Zurcher Zeitung (NZZ).

Според изданието, швейцарските производители на благородни метали напоследък изнасят огромни количества злато за САЩ, което е предизвикало недоволство сред американските власти. Твърди се, че това е една от причините за въвеждането от Вашингтон на 39% мита върху почти всички швейцарски стоки.

Политици и бизнесмени в Швейцария, включително председателят на Зелената партия Лиза Мацоне и главният изпълнителен директор на Swatch Ник Хайек, предложиха

„износът на злато да бъде затруднен или дори ограничен“.

Обсъждаше се и допълнителен данък върху износа на благородни метали. Индустрията обаче отхвърли тези инициативи, обяснявайки, че те „биха причинили сериозни щети на индустрията“, отбелязва NZZ.

Асоциацията на производителите и търговците на благородни метали смята, че идеята за преместване на фабрики в САЩ „ще има ограничен ефект“. Според вестника,

30-40% от цялото злато в света се преработва в Швейцария.

През юли от Швейцария за САЩ са били изнесени 54 тона от благородния метал на стойност около 4.7 милиарда франка, което е значително увеличение, подчертава вестникът.