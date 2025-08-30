РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Кристин Лагард представи дизайна на българските евромонети

български евромонети

Президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард публикува в социалната мрежа „Фейсбук“ третата си поред публикация, посветена на дизайна на българските евромонети.

„Вълнуващи новини за България и еврозоната!“, отбелязва тя. „Като завършваме тази вълнуваща серия, погледнете първо дизайна на монетите от 1, 2, 5, 10, 20 и 50 цента на България“, препоръчва Лагард.

Тя отбелязва, че още малко трябва да се изчака, за да влязат тези монети в обращение, но този предварителен преглед „предлага поглед към красивата национална страна, избрана от Българската народна банка“.

„Дизайнът запазва приемствеността със сегашните монети на България и включва символи, които са дълбоко вкоренени в наследството на страната и са ценени от нейния народ“, подчертава президентът на Европейската централна банка.

Тази публикация е трета поред след като на 13 август Лагард представи българската евромонета от 1 евро, върху която е изобразен Св. Иван Рилски, а на 22 август тя показа дизайна на монетата от 2 евро, чиято национална страна е със Св. Паисий Хилендарски.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Какви мерки трябва да бъдат взети, за да не се стига до водна криза на редица места в България?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени