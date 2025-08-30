Кристин Лагард представи дизайна на българските евромонети

Президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард публикува в социалната мрежа „Фейсбук“ третата си поред публикация, посветена на дизайна на българските евромонети.

„Вълнуващи новини за България и еврозоната!“, отбелязва тя. „Като завършваме тази вълнуваща серия, погледнете първо дизайна на монетите от 1, 2, 5, 10, 20 и 50 цента на България“, препоръчва Лагард.

Тя отбелязва, че още малко трябва да се изчака, за да влязат тези монети в обращение, но този предварителен преглед „предлага поглед към красивата национална страна, избрана от Българската народна банка“.

„Дизайнът запазва приемствеността със сегашните монети на България и включва символи, които са дълбоко вкоренени в наследството на страната и са ценени от нейния народ“, подчертава президентът на Европейската централна банка.

Тази публикация е трета поред след като на 13 август Лагард представи българската евромонета от 1 евро, върху която е изобразен Св. Иван Рилски, а на 22 август тя показа дизайна на монетата от 2 евро, чиято национална страна е със Св. Паисий Хилендарски.