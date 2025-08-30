Денят по диагонал – 30 август 2025 г.

Приоритетите за новия политически сезон за Народното събрание са три, каза Киселова
Приоритетите за новия политически сезон за Народното събрание са три. Първо, плавно премиване към еврото, при пръв бюджет с валута евро, второ – продължават усилията за членство на България в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и, трето – да започне постепенно „отхвърлянето“ на проблемите на хората, като безводие, социални въпроси, образование. Това заяви председателят на Народното събрание Наталия Киселова.