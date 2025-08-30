Денят по диагонал – 30 август 2025 г.

Приоритетите за новия политически сезон за Народното събрание са три. Първо, плавно премиване към еврото, при пръв бюджет с валута евро, второ – продължават усилията за членство на България в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и, трето – да започне постепенно „отхвърлянето“ на проблемите на хората, като безводие, социални въпроси, образование. Това заяви председателят на Народното събрание Наталия Киселова.

Тържествено днес, 30 август, бе открит първият у нас бюст-паметник на княз Александър I Български в Държавното предприятие „Кабиюк“ в Шумен. Пред присъстващите беше представена историческа възстановка на вземането на решението за обявяване на Съединението на България от страна на княз Александър Батенберг. Това се случва в навечерието на Съединението на България, като „Кабиюк“ постави началото на празничните събития по повод 140-годишнината от обединението на страната.

Търговските мита на Доналд Тръмп може да бъдат отменени. Апелативният съд на САЩ ги обяви за незаконни. Решението се отнася до почти всички мита, въведени от американския президент през април. Според съда Тръмп е превишил правомощията си. Президентът Тръмп е уверен, че подобни заключения са погрешни. А отмяната на митата ще бъде пълна катастрофа за Съединените щати, заяви Тръмп в социалните мрежи. Митата ще останат в сила поне до 14 октомври. До този момент президентската администрация може да подаде жалба до Върховния съд.

Според резултатите от август, дървеният материал и медта загубиха най-много в цената си на световните пазари. В същото време, най-скъпите стоки този месец бяха сортовете кафе робуста и арабика (най-широко отглежданата разновидност с около 60% от световното производство). Това показват данните от ICE Futures, CME Group и Шанхайската метална борса. Цената на кафето робуста се е увеличила 1.5 пъти за един месец, на арабиката – с 29 процента.

Русия трябва да плати репарации, за да си върне замразените активи в Европа. Това заяви ръководителят на европейската дипломация Кая Калас, съобщава Ройтерс. На 29 август порталът Euractiv, позовавайки се на източници, съобщи, че Европейската комисия подготвя редица предложения за конфискация на замразените активи на Русия. Беше отбелязано, че нападението на руските въоръжени сили срещу Киев на 28 август „отново предизвика призиви за по-смели стъпки“ за конфискация на средства. Някои дипломати от ЕС казват, че „това би могло да придвижи въпроса напред“.