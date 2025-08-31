От 31 август до 4 септември ще се проведе 72-та колоездачна обиколка на България

От 31 август /неделя/ до 4 септември /четвъртък/ ще се проведе 72-та Международна колоездачна обиколка на България. По време на състезанието ще се ограничава поетапно движението в отделни участъци от първокласната, второкласната и третокласната пътна мрежа на територията на областите Бургас, Ямбол, Стара Загора, Сливен, Габрово, Пловдив и Ловеч. За повишаване безопасността е необходимо шофьорите да карат внимателно и да спазват пътната сигнализация, препоръчват от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Временната организация на движение в участъците, по които ще преминават колоездачите, ще се въвежда непосредствено преди провеждането на състезанието. Колоната ще се води от два пилотни автомобила. В отсечките с ограничение на трафика ще бъде осигурен достъп на превозните средства със специален режим на движение като линейки, пожарни и други.

За планиране на пътуванията на шофьорите предоставяме маршрута на колоездачната обиколка, която преминава по участъци от републиканската пътна мрежа.

На 31-ви август е първият етап от състезанието,

който ще преминава по път II-99 Приморско – Бургас, път I-9 кв. „Крайморие“ – кв. „Победа“ в Бургас, по третокласната пътна мрежа през Горно Езерово – Братово – Равнец – Трояново – Вратица – Караново – Айтос, по път I-6 Айтос – Ветрен – Бургас. Началният час е 14:30 ч. в Приморско, финалът е в Бургас.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ отправят апел към шофьорите да се движат с повишено внимание, със съобразена скорост и с необходимата дистанция, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на пътуващите.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ – www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.