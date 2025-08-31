РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Круиз до края на дните: неограничени морски пътувания за пенсионери над 55 г.

круиз

Круизната компания Villa Vie Residences започна да предлага неограничени круизи за пътници над 55 години. Програмата, която ще ви позволи да пътувате с луксозни лайнери, се нарича „Златен паспорт“. Тя е с продължителност 3.5 години, а цената ѝ зависи от възрастта на участника. Ще стане ли бизнес моделът популярен на световния пазар на пътувания? 

Социален статус – пенсионер. Възраст – от 55. Размер на спестяванията – от 400 хиляди долара. С такива параметри клиентите на компанията Villa Vie Residences могат да разчитат на получаване на практически „златен паспорт“ за премиум пътувания с круизни кораби. В същото време такива клиенти не са ограничени в броя на пътуванията до края на живота си, а всяка обиколка е предназначена за 3,5 години, отбелязват организаторите. 

Такива пътувания са подходящи за заможни пенсионери, които ценят естетиката на круизите с повишен комфорт.

Orient Express представя новия си круизен кораб, който ще отплава през 2026 година

Напоследък се появи информация за подобни турове и това би могло да стане популярно, отбелязват анализатори. Но по-скоро това е предназначено за страни, където хората планират живота си до гроба. Това са икономически развити страни, където пенсионерите имат добри спестявания плюс недвижими имоти, които продават, купуват круиз и пътуват с пълна издръжка до края на живота си. Но това поне засега не е толкова популярно и търсенето не е толкова голямо, за да се разглежда сериозно това като бизнес модел. 

Общо програмата има осем възрастови групи,

за всяка от които се предлагат четири тарифи с различни нива на комфорт в каютите. Колкото по-възрастен е туристът, толкова по-евтини са билетите му, подчертават организаторите. За клиенти под 59 години пътуването ще струва 300 000-400 000 долара. Пенсионерите под 69 години ще плащат от 250 000 до 350 000 долара. Под 79 години цената е от 190 000 до 290 000 долара. За пътници над 90 години удоволствието от това пътуване ще им струва „само“ 100 000-200 000 долара.

Може би ще наберат някои туристи. Но е трудно да се каже. Дом за възрастни хора на вълните е странна история. Невъзможно е да изживееш охолния си живот, а входният билет тук е доста скъп, на борда на много комфортен лайнер, дори с всички удобства. 

Участниците в програмата ще могат да канят и гости срещу допълнителна такса от 129 долара на човек на ден.

Компанията вярва, че „златният паспорт“ ще позволи на пенсионерите да не се тревожат за спестяванията си и да посрещнат старостта с достойнство. 

Според The ​​Independent, за едно плащане от сто хиляди долара клиентите на Villa Vie Residences ще получат пълно обслужване – храна, пране, почистване, алкохол, както и годишни здравни прегледи. Първият круиз е планиран за първото тримесечие на 2026 година.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Какви мерки трябва да бъдат взети, за да не се стига до водна криза на редица места в България?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени