Круиз до края на дните: неограничени морски пътувания за пенсионери над 55 г.

Круизната компания Villa Vie Residences започна да предлага неограничени круизи за пътници над 55 години. Програмата, която ще ви позволи да пътувате с луксозни лайнери, се нарича „Златен паспорт“. Тя е с продължителност 3.5 години, а цената ѝ зависи от възрастта на участника. Ще стане ли бизнес моделът популярен на световния пазар на пътувания?

Социален статус – пенсионер. Възраст – от 55. Размер на спестяванията – от 400 хиляди долара. С такива параметри клиентите на компанията Villa Vie Residences могат да разчитат на получаване на практически „златен паспорт“ за премиум пътувания с круизни кораби. В същото време такива клиенти не са ограничени в броя на пътуванията до края на живота си, а всяка обиколка е предназначена за 3,5 години, отбелязват организаторите.

Такива пътувания са подходящи за заможни пенсионери, които ценят естетиката на круизите с повишен комфорт.

Напоследък се появи информация за подобни турове и това би могло да стане популярно, отбелязват анализатори. Но по-скоро това е предназначено за страни, където хората планират живота си до гроба. Това са икономически развити страни, където пенсионерите имат добри спестявания плюс недвижими имоти, които продават, купуват круиз и пътуват с пълна издръжка до края на живота си. Но това поне засега не е толкова популярно и търсенето не е толкова голямо, за да се разглежда сериозно това като бизнес модел.

Общо програмата има осем възрастови групи,

за всяка от които се предлагат четири тарифи с различни нива на комфорт в каютите. Колкото по-възрастен е туристът, толкова по-евтини са билетите му, подчертават организаторите. За клиенти под 59 години пътуването ще струва 300 000-400 000 долара. Пенсионерите под 69 години ще плащат от 250 000 до 350 000 долара. Под 79 години цената е от 190 000 до 290 000 долара. За пътници над 90 години удоволствието от това пътуване ще им струва „само“ 100 000-200 000 долара.

Може би ще наберат някои туристи. Но е трудно да се каже. Дом за възрастни хора на вълните е странна история. Невъзможно е да изживееш охолния си живот, а входният билет тук е доста скъп, на борда на много комфортен лайнер, дори с всички удобства.

Участниците в програмата ще могат да канят и гости срещу допълнителна такса от 129 долара на човек на ден.

Компанията вярва, че „златният паспорт“ ще позволи на пенсионерите да не се тревожат за спестяванията си и да посрещнат старостта с достойнство.

Според The ​​Independent, за едно плащане от сто хиляди долара клиентите на Villa Vie Residences ще получат пълно обслужване – храна, пране, почистване, алкохол, както и годишни здравни прегледи. Първият круиз е планиран за първото тримесечие на 2026 година.