Президентът на САЩ Доналд Тръмп възнамерява да подпише изпълнителна заповед, предвиждаща редица мерки за ограничаване на изборните измами в страната. Американският лидер обяви това на 30 август в Truth Social.

„Лични карти на избирателите трябва да има на всички избори. Без изключения! Ще подпиша изпълнителна заповед относно това!!!“, отбеляза той.

„Също така, никакво гласуване по пощата, освен за тежко болни или за военнослужещи, намиращи се далеч. Използвайте само хартиени бюлетини!!!“, добави Тръмп.

Ръководителят на администрацията на Вашингтон по-рано този месец заяви, че възнамерява да реформира избирателната система на САЩ и да се откаже от гласуването по пощата. Той многократно е подчертавал, че този метод е уязвим за измами. Тръмп също така обърна внимание на факта, че в редица американски щати избирателите на различни нива на избори практически не се проверяват за документи в избирателните секции.

След президентските избори през ноември 2020 г., спечелени от демократа Джо Байдън, Тръмп и други републиканци твърдяха за системни нарушения при гласуването, включително тези, свързани с бюлетини по пощата и използването на машини за гласуване. Те многократно се обръщаха към съда с искане за преброяване на гласовете в някои щати. Действията на републиканците обаче бяха неуспешни и исковете им бяха отхвърлени от съдилищата.

На президентските избори през ноември 2024 г. Тръмп победи кандидата на демократите Камала Харис. Тя беше вицепрезидент на САЩ в предишната администрация във Вашингтон, ръководена от Байдън.

През последните години много контролирани от републиканците щати в САЩ се опитаха да затегнат надзора върху гласуването. Демократите обикновено критикуват тези инициативи. Те обвиняват републиканците, че се стремят да усложнят процеса на гласуване заради собствените си политически интереси.