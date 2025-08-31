Намаляват броя на членовете на Надзорния съвет на „Алианц банк България“ от 6 на 5

На насроченото за 19 септември извънредно общо събрание на акционерите на ТБ „Алианц банк България“ АД е предвидено одобряване на промяна в броя на членовете на Надзорния съвет на кредитата институция. Проектът за решение предвижда намаляване на числеността им от шест на пет човека.

От банката обявиха, че на 21 август е починал членът на Надзорния ѝ съвет на Реймънд Клайв Сиймър.

В момента в надзора на „Алианц банк България“ са Димитър Георгиев Желев, Кристоф Плейн (Германия), Райнер Франц (Австрия), Петр Сосик (Чешка република) и Георги Емилов Енчев. За членовете на Надзорния съвет новият петгодишен мандат започна да тече от 28 май тази година.