Фирмата за био храни „Смарт органик“ увеличава капитала си с нови акции за служителите

Производителят на био храни „Смарт Органик“ АД – София увеличава капитала си от 11 340 999 лв. на до 11 365 999 лева. Това ще стане чрез публично предлагане на до 25 000 безналични, обикновени, поименни акции, с право на глас, с право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно на номиналната им стойност, всяка с номинална и емисионна стойност 1 лева.

Решението за увеличение на капитала ще бъде взето на извънредното общо събрание на акционерите, насрочено за 15 октомври.

Право на участие в тази процедура имат определени служители на дружеството (с изключение на членовете на съвета на директорите) и негово дъщерно дружество „Зелен Био“ ЕООД, които са били наети непрекъснато по трудово правоотношение в дружеството и/или дъщерното дружество, в периода от 1 януари 2023 г. до 1 юли тази година.

От дружеството отбелязват, че предимствените права на настоящите акционери за участие в увеличението на капитала са изключени.

На определени служители, включени в списък, утвърден от съвета на директорите на „Смарт Органик“, ще бъде предоставено право да запишат определен брой акции от увеличението на капитала, като всеки служител може да запише най-малко една акция. Емисионната стойност на новите книжа е 1 лев.

Инвестиционен посредник при увеличението на капитала ще е „Карол“ АД. Срок за провеждане на тази процедура е до 31 март 2026 година.

Предвиждат се и промени в Одитния комитет на компанията.

При липса на кворум общото събрание ще се проведе на 30 октомври на същото място и при същия дневен ред.

Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на „Българска фондова борса„, в резултат на които инвеститорът ще може да упражни право на глас в общото събрание, е 29 септември. През последните дванадесет месеца книжата на производителят на био храни поскъпват и в момента се търгуват по 31.20 левда за един брой. А това оценява дружеството на над 353 млн. лева пазарна капитализация.

„Смарт органик“ разпредели и дивидент за акционерите си от печалбата за 2024 година. Всеки от тях получи по 0.24 лева за една акция. Изплащането на дивидента започна от 22 август. То ще става чрез „Централен депозитар“ АД и „Банка ДСК“ АД.