Поставен е нов световен рекорд за най-голяма колекция от Lego с 11 800 артикула

Белгиецът Стивън ван Дайк е официално признат за собственик на най-голямата колекция от минифигури Lego в света. Неговата колекция, наброяваща 11 800 артикула, е регистрирана от представители на Книгата на рекордите на Гинес. Това е с две хиляди повече от предишното постижение. Колекцията на 41-годишния рекордьор е толкова обширна, че не се побира изцяло в дома му и той показва някои от експонатите на изложби. Тя включва както класически герои, така и най-новите издания, включително фигурки от франчайзите „Костенурките нинджа“, „Междузвездни войни“, „Батман“ и „Мечо Пух“. Особено ценни са редките и лимитирани издания.

Както е отбелязано на уебсайта на Книгата на рекордите на Гинес, страстта на Стивън започва на осемгодишна възраст с подарена му минифигура на пират. Според него, този момент бележи началото на дългогодишната му страст към Lego. Стивън подчертава, че за него колекционирането не е само количество, но и радост от търсенето, споделянето с други ентусиасти и креативното представяне на колекцията ти.

Сред най-ценните експонати колекционерът откроява фигурка на типичен британец –

мъж с бомбе и жилетка с британското знаме. Този рядък комплект, първоначално достъпен само чрез лотария, той успява да спечели, след като чака шест часа на опашка в новия магазин на Lego в Лондон.

Датската компания за производство на конструктори LEGO A/S, известна още като LEGO Group, е базирана в град Билунд. Тя произвежда играчки с марка LEGO, състоящи се предимно от взаимосвързани ABS пластмасови и гумени тухлички. LEGO Group е построила и няколко увеселителни парка по света, всеки от които е известен като Legoland, и управлява множество магазини за търговия на дребно.

Името LEGO произлиза от датската фраза leg godt, което означава „играй добре“.

Всичко започва през 1932 г., когато Оле Кърк Кристиансен, основава своята фирма. Към 2025 г. компанията е собственост на семейство Кристиансен чрез семейния инвестиционен фонд Kirkbi.

През лятото на 2025 г. The LEGO Group стартира кампанията „She Built That“. Беше издадена песен, кръстена на кампанията, базирана на „It’s Like That“ на RUN DMC.