В Тиендзин се открива срещата на върха на страните от Шанхайската организация за сътрудничество

На 31 август в Тиендзин (Китай) се открива срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС). Китайският президент Си Цзинпин започна да посреща чуждестранните лидери, пристигащи в град Тянцзин за среща на върха, съобщи Франс прес. Сред пристигналите са генералният секретар на ООН и египетският министър-председател.

Антониу Гутериш бе първият, който се срещна с китайския президент. Последва го египетският министър-председател Мостафа Мадбули.

Серия от двустранни срещи са планирани в рамките на форума на Шанхайската организация за сътрудничество, насрочена за неделя и понеделник в пристанищния гард Тянцзин.

Срещата в Тянцзин е определяна като най-значителния форум на върха от създаването на организацията през 2001 година. Множество кризи бушуват днес, които засягат нейните членове: търговска конфронтация между САЩ и Китай и Индия, напрежението в Тайванския пролив, войната в Украйна, ядрения спор с Иран и други.

След срещата на ШОС Китай ще демонстрира военната си мощ на грандиозен парад на 3 септември по случай 80-годишнината от края на Втората световна война. Пекин обяви, че на парада ще присъства севернокорейският лидер Ким Чен-ун.

Около 3000 журналисти от цял ​​свят отразяват срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), която се провежда в Китай. В първия ден на форума се проведоха редица двустранни срещи на високо ниво.

Всички места в основната зала на пресцентъра на срещата на върха на ШОС са заети, така че организаторите са отделили допълнително място за журналисти в залите, предназначени за пресконференции.

Очаква се основният поток от информация на 1 септември, втория ден от срещата на върха, когато лидерите на държавите-членки на ШОС ще одобрят Декларацията от Тиендзин и други документи, както и решения по приоритетни въпроси.

ШОС е основана на 15 юни 2001 г. в Шанхай. Първоначално включваше шест държави – Русия, Казахстан, Киргизстан, Китай, Таджикистан и Узбекистан, през 2017 г. към тях се присъединиха Индия и Пакистан, през 2023 г. – Иран, а през 2024 г. – Беларус. Днес обединява десет държави членки и 16 страни наблюдатели или партньори.

Тази година срещата на върха на ШОС се провежда в Тиендзин от 31 август до 1 септември. В нея участват президентите на Русия, Иран, Турция – Владимир Путин, Масуд Пезешкиан и Реджеп Тайип Ердоган, както и индийският премиер Нарендра Моди. Лидери на повече от 20 държави и ръководители на 10 международни организации са сред поканените.

Град Тиендзин

е един от четирите централно подчинени града на Китайската народна република. Градската му зона е третата по големина в континентален Китай, с население от приблизително 14 милиона души. Градът е разположен в североизточната част на Северокитайската равнина, западно от Бохайския залив на Жълто море и южно от планините Яншан. Тиендзин граничи с Пекин на север (разположен на около 140 км югоизточно от столицата), а с градовете Таншан, Ченгде, Лангфанг и Цанчжоу в провинция Хъбей на изток, запад и юг.

Тиендзин е важна част от агломерацията Дзин-Дзин-Дзи, чието име произлиза от йероглифите в думите Пекин („Пекин“), Тиендзин и Жили („Джили“). Пекин, Тиендзин и близките големи градове в провинция Хъбей са икономическите крепости на цялата страна.

Според статистическото бюро на града, брутният регионален продукт на Тиендзин през 2024 г. е 1.8 трилиона юана (251.89 милиарда долара; 24-то място в страната от 31 региона на провинциално ниво), или повече от 132 000 юана (около 18 500 долара; 6-то място) на глава от населението.