Президентът Радев ще участва в похода на Витоша по повод 130 г. от основаването на БТС

Днес, 31 август, държавният глава Румен Радев ще участва в похода на Витоша по повод 130-ата годишнина от основаването на Българския туристически съюз. Началото на организацията е поставено на 27 август 1895 г. на Черни връх, където е учреден клуб на българските туристи по инициатива на писателя и юрист Алеко Константинов.

От 10.25 часа президентът Радев ще се включи от хижа „Алеко“ в похода до подножието на Черни връх. Държавният глава ще приветства участниците в него и ще връчи Почетния знак на президента на председателя на БТС Венцислав Венев. Румен Радев ще отличи със златен медал „Алеко Константинов“ туристически дружества от Русе, Стара Загора и Велико Търново за техния принос към организираното туристическо дружество в България.

Българският туристически съюз е доброволно сдружение за социален отдих,

за спортно-туристическа, културна, родолюбива, природолюбива и екологична дейност. То създава условия и предлага възможности и услуги за:

Развиване и насърчаване на различните видове и форми на туризъм, планинарство и други туристически дейности;

Стимулиране на ориентирането, алпинизма, спелеологията и новостите в спортно-туристическата област;

Българският туристически съюз разполага общо с 410 обекта, като 219 от тях са хижи с 13 062 легла, заслони-26 броя с 283 легла, домове-33 броя с 2394 легла, 33 туристически спални с 1296 легла, къмпинги-13 броя – 383 легла.

БТС стимулира специфични спортове като алпинизъм, спортно ориентиране, спелеология (пещернячество).

Сред инициативите на съюза е Движение „100 национални туристически обекта“, водещо началото си от 1966 година. БТС е организатор на движението „Опознай България – Стоте национални туристически обекта“. От 1 януари 2005 г. БТС стартира Движението „Покорител на десетте планински първенци“.

БТС съвместно с Федерацията на европейските пешеходни асоциации поддържа т.нар. европейски пешеходни маршрути, като 3 от тях преминават през България: