Анализ на банковия сектор у нас към 30 юни 2025 година

Към 30 юни 2025 г. 23 банки оперират в банковия сектор на България, като 6 от тях са клонове на чуждестранни кредитни институции. Очаква се до края на годината да приключи сделката по придобиване от страна на фондa за дялови инвестиции „Адвент Интернешънъл“ на 100% от капитала на Ти Би Ай Банк ЕАД от 4finance Holding S.A.

Общо активите на банковата система към 30 юни възлизат на 201.9 млрд. лв., като отбелязват ръст от 2.20% спрямо 31 март 2025-та. Делът на петте най-големи банки на база общо активи в банковата система възлиза на 76.91% към 30 юни. На челна позиция остава Обединена Българска Банка АД с активи в размер на 40.1 млрд. лв. или 19.88% пазарен дял, като бележи ръст от 4.49% в активите спрямо 31 март 2025 година. Банка ДСК АД заема втора позиция с 18.74% пазарен дял и ръст в активите от 1.35% в сравнение с първото тримесечие. На трета позиция е Уникредит Булбанк АД с пазарен дял от 18.40% и ръст в активите от 2.66% спрямо 31 март. Четвърта и пета позиция, без промяна спрямо предходното тримесечие, заемат съответно Юробанк България АД и Първа Инвестиционна Банка АД.

Източник: Статистика на БНБ

Нетните активи на банките към 30 юни възлизат на 24.6 млрд. лв., като бележат ръст от 4.87% спрямо 31 март 2025 година. На челна позиция по този показател остава Банка ДСК АД, чиито нетни активи бележат ръст от 5.14% спрямо 31 март. Ръст от 9.72% в нетните активи регистрира Уникредит Булбанк АД към 30 юни и заема второто място. Обединена Българска Банка АД е на трета позиция по нетни активи, отчитайки ръст от 3.67% в сравнение с 31 март. Юробанк България АД продължава да заема четвърта позиция, като отчита ръст в нетните активи от 3.93% спрямо първото тримесечие. Първа Инвестиционна Банка АД е на пета позиция с ръст на нетните активи от 3.96 процента.

Източник: Статистика на БНБ

Нетната печалба на банковата система бележи ръст от 8.73%, като достига близо 2 млрд. лв. за първото шестмесечие на 2025-та, спрямо 1.8 млрд. лв. за същия период година по-рано. Уникредит Булбанк АД се изкачва на челното място с печалба от 568 млн. лв. или 28.84% дял от печалбите в сектора за първото шестмесечие, като отчита значителен ръст на печалбата си от 25.65% в сравнение със същия период на 2024-та. Банка ДСК АД е на втора позиция по дял на печалбата в сектора, а именно 26.05%, отчитайки ръст от 1.91% и регистрирайки печалба от 513 млн. лв. за първите шест месеца на 2025 г. спрямо 503 млн. лв. за първото шестмесечие на миналата година. Обединена Българска Банка АД отбелязва ръст от 2.14% в печалбата си, като достига 237 млн. лв. за първите шест месеца на 2025-та. и остава на третата позиция с 12.04% дял в печалбите на банковата система. Юробанк България АД е на четвърта позиция с печалба от 212 млн. лв. и пазарен дял от 10.79% за първото шестмесечие, отчитайки ръст от 13.57 процента. На пета позиция се изкачва Първа Инвестиционна Банка АД с печалба от 110 млн. лв., като регистрира значително увеличение в печалбата си от 168.78% спрямо същия период на 2024 година.

Източник: Статистика на БНБ

Нетният лихвен доход (изчислен на база Приходи от лихви – Разходи за лихви) за сектора към 30 юни 2025 г. възлиза на 2.8 млрд. лв., бележейки ръст от 1.06% спрямо 30 юни 2024-та. Банка ДСК АД запазва първа позиция с ръст на нетния лихвен доход от 1.17% до 636 млн. лв. към 30 юни. Обединена Българска Банка АД продължава да заема втората позиция с доход от 414 млн. лв. и 3.92% ръст спрямо същия период на предишната година. На трета позиция по размер на нетния лихвен доход за първото шестмесечие се изкачва Юробанк България АД с нетен лихвен доход в размер на 391 млн. лв., бележейки ръст от 2.05% спрямо същия период година по-рано. Уникредит Булбанк АД застава на четвъртото място с нетен лихвен доход от 369 млн. лв. и 5.71% спад спрямо 30 юни 2024-та. На пета позиция е Ти Би Ай Банк ЕАД, бележейки ръст на нетния лихвен доход от 22.98% спрямо 30 юни миналата година.

Източник: Статистика на БНБ

Нетният доход от такси и комисиони (изчислен на база Приходи от такси и комисиони – Разходи за такси и комисиони) за сектора към 30 юни възлиза на 849 млн. лв., бележейки ръст от 8.81% спрямо 780 млн. лв. към 30 юни 2024 година. Банка ДСК АД запазва първа позиция с ръст от 13.11%, отчитайки нетен доход от такси и комисионни на стойност 193 млн. лв. за първите шест месеца. Уникредит Булбанк АД заема втората позиция с нетен доход от такси и комисионни от 168 млн. лв. и 5.27% ръст спрямо същия период на предходната година. На трета позиция по размер на нетни доходи от такси и комисиони за първите шест месеца остава Обединена Българска Банка АД с доходи в размер на 148 млн. лв., бележейки ръст от 6.41 процента. Първа Инвестиционна Банка АД е на четвърта позиция с нетни доходи от такси и комисиони от 81 млн. лв. и 4.12% ръст спрямо 30 юни 2024-та. Пета позиция продължава да се заема от Юробанк България АД с ръст от 19.77 процента.

Източник: Статистика на БНБ

Възвръщаемостта на активите (изчислена на база Нетна печалба / Общо активи) възлиза на 0.97% общо за банковата система през първото шестмесечие на 2025 г. в сравнение с 1.01% за същия период на миналата година. По този показател Варенголд Банк АГ, Клон София, остава на челната позиция с 1.57%, като отбелязва спад спрямо първите шест месеца на 2024-та, когато възвръщаемостта на активите е била 2.15 процента. Уникредит Булбанк АД заема второто място с 1.53% възвръщаемост на активите за първото шестмесечие спрямо 1.41% за същия период на 2024-та. Следват Те-Дже Зираат Банкасъ – Клон София с 1.40%, Банка ДСК АД с 1.35% и Ти Би Ай Банк ЕАД, която застава на пето място с 1.29 процента.

Източник: Статистика на БНБ

Възвръщаемостта на собствения капитал (изчислена на база Нетна печалба / Собствен капитал, като класацията не включва клоновете на чуждестранни банки) намалява до 7.95% за първото шестмесечие спрямо 8.45% за същия период на 2024 година. С най-висока възвръщаемост на собствения капитал за периода е Уникредит Булбанк АД с 11.89%, като на второ място остава Банка ДСК АД с 10.36%, следванa от Прокредит Банк (България) ЕАД с 8.46%, Интернешънъл Асет Банк АД с 8.06% и Ти Би Ай Банк ЕАД с 7.81 процента.

Източник: Статистика на БНБ

Показателят за ефективност (изчислен на база на съотношението между административните разходи и общо нетен оперативен доход) се запазва за шестмесечието около същите нива като за първите шест месеца на 2024 г. – 30.6 процента. На челната позиция е Уникредит Булбанк АД с 20.31% спрямо 19.56% за същия период на миналата година. Те-Дже Зираат Банкасъ – Клон София, е на втора позиция, като отчита спад на ефективността от 22.18% за първите шест месеца на 2024-та до 23.57% за първото шестмесечие на сегашната година. Инвестбанк АД се изкачва на трета позиция, като отчита подобрение на ефективността от 27.49% през първото шестмесечие на 2024-та до 24.95% за същия период на 2025-та. Следват Банка ДСК АД и Юробанк България АД съответно на четвърта и пета позиция.

Източник: Статистика на БНБ

Материалът е изготвен от експертите на ПрайсуотърхаусКупърс (PwC) Павел Пирински, Съдружник, Одит услуги и Милена Радева, Директор, Консултантски услуги. Текстът е базиран на официалната информация и статистика, публикувани на сайта на БНБ.

