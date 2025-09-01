РЕГИСТРИРАЙ СЕ
От КТ „Подкрепа“: Трябва да отпадне НВО след 4 и 10 клас

КТ Подкрепа

Синдикатът “Образование” към КТ “Подкрепа” продължават да държат на позицията си за по-късното започване на учебния ден, но отчитат, че това е невъзможно в училища с двусменен режим, имайки предвид, че само в София те са над 80, а в страната – 227 институции.

Учебното съдържание, плановете, учебниците са същността в една образователна реформа, която да стъпва върху по-малко часове и повече съдържание. За това трябва време, но първо и най-важно е да отпадне НВО след 4-ти и 10-ти клас, отбелязват от синдиката в свой анализ, публикуван на сайта на КТ “Подкрепа”. В него те добавят, че са анализирали същността на най-горещите дебати и приоритети в образователната система в навечерието на новата учебна година.

Тази година, за щастие, не стои въпросът дали ще започнем преди 15 септември, но размерът на учебното време продължава интензивно да се обсъжда от експертите в Министерството на образованието и науката (МОН)…„, се казва в анализа.

Синдикалистите отбелязват, че наблюдават и стотици хиляди „неочаквани“ родителски ваканции, които интензивно се ползват, дори и тогава, когато ученикът е болен до степен, че трябва да отиде в здравна институция.

Те обръщат внимание и че в София 51 процента от учениците са в двусменен режим, а в страната 35 процента имат и втора смяна на организация, която по техни думи затруднява учебния процес. На следващо място те изразяват положително отношение за въвеждането на новия предмет “Добродетели и религия” – промяна, която разбуни духовете сред родители и ученици.

Друг ход на образователното министерство, който от синдикат “Образование” смятат по-скоро за положителен, е забраната на телефоните в час, но добавят, “ще поживеем и ще видим”.

Те обаче уточняват, че отговорността за съхраняването и събирането на телефоните в час не трябва да пада върху учителите и директорите, а върху родителите.

В анализа се отбелязва още, че синдикат „Образование“ приветства националната образователна политика „Възпитание“, но смята, че освен новия учебен предмет, който ще дефинира и затвърждава истинските морални ценности, трябва да се държи и на спазването на училищния правилник, който да има последствия и за родителя, и за ученика при нарушение.

На следващо място синдикалистите отчитат и че учителската професия е с ниско търсене, като то е обратно пропорционално на големината на града и региона. Близо 10 процента са учителите пенсионери – т.е. работещи, но навършила в пенсионна възраст. Това е защото младите учители нямат интерес към определени специалности, като математика, информационни технологии, физика и специалности с ниска годишна натовареност.

Синдикалистите предлагат възможни решения – освобождаване на учителите от бумащината с цел повече работа с ученика. Относно заплатата – тя да е в размер над 150% от средната брутна работна заплата за страната.

„Синдикатът „Образование“ подкрепя езиковата интеграция и предлага повтаряне на първи клас и на целия начален етап при базови дефицити по език и социализация.

От синдиката коментират и решението на МОН за интегрални изпити след седми и десети клас, в които да се въвеждат задачи, свързани с математика и природни науки, обръщащи внимание на практическото приложение на знанията. Според тях това само ще доведе до повече частни уроци.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

