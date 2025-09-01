РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Митничари иззеха 30 000 дъвки в контейнер от Китай

дъвки

Митничари от Териториална дирекция Митница-Бургас иззеха 30 000 дъвки, идващи от Китай, при проверка на морски контейнер. Артикулите са иззети заради нарушени права на интелектуалната собственост, съобщиха от Агенция “Митници”.

За случая е уведомен притежателят на защитената марка, който е потвърдил, че дъвките не са оригинални и са произведени в нарушение на неговите права и закона.

От Агенцията отбелязват, че от началото на годината митническите служители от ТД Митница-Бургас са иззели над 950 000 артикули за нарушени права върху интелектуалната собственост, включително 22 тона прах за пране. Сред тези „маркови“ стоки преобладават текстилни изделия, обувки, чанти, парфюми.

