Даниел Митов за GPS сигнала при полета на Фон дер Лайен: Не става въпрос за кибератака

С категоричност можем да кажем, че не става въпрос за кибератака.

Това заяви в ефира на БНТ министърът на вътрешните работи Даниел Митов във връзка с изчезването на GPS сигнала при подхода за кацане на самолета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на летището в Пловдив по време на посещението ѝ в България.

„Ние бяхме уведомени веднага за проблема. По линия на МВР задачата ни беше да проверим от страна на ГДБОП отдел „Киберпрестъпност“ дали не става въпрос за кибератака. С категоричност можем да кажем, че това не е случаят“, коментира Митов.

„Ще съдействаме на другите институции, които са натоварени с оперативните действия по изследването на въпросния проблем и достигането до истината такава, каквато е“, каза още вътрешният министър.

Митов подчерта, че от началото на войната в Украйна такъв тип заглушавания на GPS системите в региони в близост до конфликта се случват постоянно.

„Европейската агенция по гражданско въздухоплаване има протокол по този въпрос“, добави той: „Когато се стигне до такъв тип заглушаване си има инструментална система за кацане, така че да бъде безопасно“.

„Какво говори Руската федерация няма абсолютно никакво значение. Оттам не можем да получим достоверна информация и трябва да си проверим какво се случва“, коментира още Митов във връзка с това, че от Кремъл отхвърлиха твърденията за руска намеса в заглушаването на GPS сигнала на самолета на Урсула фон дер Лайен.