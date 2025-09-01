GPS сигналът е изчезнал при полета на Урсула фон дер Лайен, но кацането в Пловдив е било нормално, потвърдиха от правителството

Правителствената информационна служба излезе с уточнение по повод публикации в български и чуждестранни медии, свързани с полета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен до Пловдив.

По време на подхода за кацане е изчезнал сигналът от GPS системата, но от ръководството на въздушното движение веднага е било предложено алтернативно решение чрез наземни навигационни средства. Те са независими от GPS и позволяват надеждно и безопасно кацане.

От правителството уточняват, че пренасочване на полета не се е наложило, а кацането на летище Пловдив е било предварително планирано и съгласувано с екипа на ЕК. Полетът е бил изпълнен със самолет, нает от Европейската комисия.