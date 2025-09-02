Трафикът е интензивен на ГКПП „Капитан Андреево“ на вход за леки автомобили

Трафикът е интензивен на ГКПП „Kапитан Андреево“ на вход за леки автомобили, съобщават от Министерството на вътрешните работи.

Фериботната платформа, обслужваща граничния преход Оряхово – Бекет, временно преустановява работа поради ниското ниво на река Дунав. От МВР предупреждават водачите да използват алтернативни гранични преходи.

Продължава основният ремонт на българския участък на „Дунав мост“ при Русе,

поради което е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата-изпълнител. Трафикът е интензивен на всички гранични преходи с Румъния.

Възстановено е движениетo през ГКПП „Станке Лисичково“ в двете посоки.

Движението е нормално и на останалите гранични контролно-пропускателни пунктове с Република Северна Македония.

На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности.

Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта.

Пътят до Ксанти през Златоград ще бъде затворен на гръцка територия за всички превозни средства

от 25 август до 13 септември 2025 г поради ремонтни дейности. През този период се препоръчва преминаване през Маказа.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове със Сърбия.