Фон дер Лайен ще се срещне с Никушор Дан за разговори по сигурността

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще бъде на посещение в Румъния за срещи с президента Никушор Дан и премиера Илие Боложан. Тримата ще пътуват до Черно море, близо до град Констанца.

Акцент в разговорите ще бъде поставен върху сътрудничеството между Европейския съюз и НАТО, както и върху откриването, предотвратяването и възпирането на морски и хибридни заплахи.

Целта на посещението на председателя на Европейската комисия е да подчертае подкрепата на Европейския съюз за държавите членки, изправени пред предизвикателствата на общите граници с Русия и Беларус.

След Румъния Фон дер Лайен се отправя към Литва за среща с президента Гитанас Науседа.

Фон дер Лайен в България

Вчера, 31 август, председателят на Европейската комисия се срещна с българския премиер Росен Жлеязков, министъра на отбраната Атанас Запрянов, министъра на икономиката и индустрията Петър Дилов и с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

Фон дер Лайен беше посрещната на летище Пловдив с букет кремави рози и заедно с Желязков се отправиха към Сопот, за да посетят най-голямото държавно военно предприятие в страната – „Вазовски машиностроителни заводи“ (ВМЗ).

По време на посещението си в завода, Фон дер Лайен и Желязков обсъдиха възможностите за модернизация и разширяване на производствените мощности на ВМЗ, като част от усилията за укрепване на европейската сигурност и отбрана. Двамата лидери подчертаха важността на сътрудничеството в областта на отбраната и индустриализацията, като част от стратегическите приоритети на Европейския съюз.