Без книжки доживот за рецидивистите на пътя

Министърът на вътрешните работи Даниел Митов съобщи в ефира на „Би Ти Ви“, че МВР ще предложи шофьорите с повторни тежки нарушения на пътя да бъдат лишавани от книжка завинаги. По думите му в правителството има съгласие по тази мярка.

„Ако някой кара пиян или дрогиран, изтърпи си наказанието, и после пак се качи така на автомобил, трябва да остава без книжка доживот“, категоричен е Митов. Той смята, че по същия начин трябва да се постъпва и когато се кара с превишена скорост.

„Банкеръ“ припомня, че още в края на май т.г. вътрешният министър предложи шофьорите, хванати с над 1,2 промила алкохол, да бъдат лишавани от книжка доживот.

„Разбира се, юристите започнаха веднага да ми обясняват как това не може да стане, как няма начин…. Ако не е този начинът, трябва да се измисли друг, така че да извадим от пътя доказано безотговорните. Не знам дали не може да стане, не съм юрист, но държава, в която има воля нещо да се случи, ако не може да е това, трябва да е нещо друго“, коментира Митов.

Общата част на Наказателния кодекс обаче съдържа изрични правила за наказанието „лишаване от права“. То може да се налага самостоятелно или с друго наказание за определен срок до 3 години. Единственият случай, в който се допуска лишаване от права завинаги, е по отношение на осъдените на най-тежкото наказание в българския закон – доживотен затвор без замяна.

Вътрешният министър определи като „халюцинация“ твърдението на президента Румен Радев, че „санкционирани за корупция политици извършват чистка в ДАНС и използват службата като своя бухалка“. Митов разкритикува държавния глава, че използва президентската трибуна за пропаганда. Освен това го обвини, че се държи като опозиционен лидер.

„Ако иска да бъде партиен лидер – да си подаде оставката и да отиде на избори. Не може да се кичи с титлата президент, а да говори като лидер на опозицията (..) Не е редно президентът да спира назначения на посланици, на главния секретар на МВР или на председателя на ДАНС. Това не е неговата роля“, добави Митов.