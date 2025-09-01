РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Гръцката и германската полиция разбиха наркоканал с участие на български шофьори

гръцката

Гръцката и германската полиция разбиха престъпна мрежа за контрабанда на кокаин, скрит в специален тайник в товарни камиони, пътуващи между Испания в Гърция и в други европейски страни, информират от БТА.

Камионите са били регистрирани главно в България за компании с гръцки интереси, а шофьорите са били или гръцки, или български граждани.

От Отдела за борба с организираната престъпност в Атина съобщават, че в Гърция са арестували двама гръцки граждани за участие в нелегален канал за трафик на кокаин в Европа, а в Германия – още трима. Други заподозрени членове на бандата остават на свобода в Испания и Германия.

Над 300 килограма кокаин са били конфискувани по време на акции в Гърция и Германия през последните няколко дни, съобщиха полицейски служители на двете държави. Печалбата на организираната престъпна група досега се оценява на над 5 милиона евро.

Гърция е засилила борбата с трафика на наркотици през последните години, тъй като Европа се превърна в основен пазар за кокаин, допълват от БТА, цитирайки “Ройтерс”.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

