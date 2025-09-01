Vivacom предлага новите фотографски флагмани Huawei Pura 80 Pro и Huawei Pura 80 Ultra

Vivacom добавя към портфолиото си новите премиум смартфони на Huawei – Huawei Pura 80 Pro и Huawei Pura 80 Ultra. Смартфоните се отличават с изключителни камери, модерен дизайн и ултрабързо зареждане.

От 1 до 30 септември 2025 г. клиентите на Vivacom ще могат да закупят флагманите в комплект с безжичните слушалки Huawei FreeBuds Pro 4, както и с 12-месечна защита на дисплея Huawei Care+. Офертата е валидна както онлайн на vivacom.bg, така и във всички магазини на Vivacom – при покупка с 24-месечен договор за план Unlimited.

С фокус върху професионалната фотография, Huawei Pura 80 Ultra впечатлява с 1-инчов Ultra Lighting HDR сензор на камерата, която получи рекордната оценка от 180 точки за снимки в тестовете на DXOMARK[1] – най-високата в историята на класацията. Камерата улавя изключителни детайли и естествени цветове дори при слаба светлина или контражурни сцени. Превключващата се двойна телефото система комбинира 3.7x и 9.4x оптично увеличение за кристално ясни кадри от голямо разстояние, а видеото впечатлява с HDR ефекти и усъвършенствана стабилизация. Моделът разполага с 6.8-инчов дисплей, 16 GB RAM и чипсет Kirin 9020 за максимална производителност.

Huawei Pura 80 Pro предлага същото впечатляващо визуално изживяване, но с по-лек корпус от 219 гр, което го прави още по-удобен за ежедневно ползване. Смартфонът идва с 12 GB RAM – оптимален баланс между мощност и ефективност, и работи с EMUI 15 за съвременно и интуитивно потребителско изживяване и лесен достъп до любимите ви приложения. Елегантният дизайн със стъклена текстура и плавни линии подчертава вниманието към всеки детайл.

И двата модела идват с 512 GB вградена памет, която осигурява достатъчно пространство за снимки, видеа и приложения, както и 100W HUAWEI SuperCharge за светкавично зареждане.

Флагманите се предлагат с плановете Unlimited на Vivacom – единствените на пазара, които осигуряват включени роуминг мегабайти в страни извън ЕС – Албания, Армения, Беларус, Босна и Херцеговина, Косово, Монако, Обединеното кралство, Русия, Северна Македония, Сърбия, Турция, Черна гора и Швейцария. Плановете включват и уникални за пазара бустери за максимална скорост за ден или за цяла седмица, както и безплатно удвояване на скоростта през уикендите[2].

Офертата е валидна до 30 септември или до изчерпване на количествата.

Повече информация и възможност за поръчка тук.

[1] DXOMARK е утвърден световен авторитет в областта на фотографията, който оценява и класира камери и фотооборудване, базирайки се на милиони научни измервания и визуални анализи.

[2] Двойна скорост Уикенд за удвояване на скоростта на download по тарифен план от 00:00 всяка събота до 23:59 всяка неделя за срока на дог., след което отпада автоматично. MAX скорост за Ден/Седмица за макс. скорост на download съотв. за 24/168 часа от момента на активиране, след което отпадат автоматично. Валидни за Unlimited 20/200 и в рамките на техн. ограничения на използваната мрежа на Vivacom. Повече на vivacom.bg