Граничари задържаха гражданка на РСМ, „облепена“ с близо 90 000 евро

На 29 август на ГКПП „Гюешево“ на излизане от България е била спряна 40-годишна жена от Република Северна Македония, пътуваща с лек автомобил „Фолксваген“, рапортуват от Вътрешното министерство. Граничните полицаи заедно с митническите служители я претърсили, като в нея били укрити 89 000 евро, облепени с тиксо под дрехите й.

Тя е задържана, а по случая в ГПУ-Гюешево е образувано бързо производство. Уведомена е районната прокуратура, като паричните средства са иззети с протокол за претърсване и изземване от разследващите полицаи.

Гражданката на РСМ е привлечена като обвиняема. Работата по случая продължава.