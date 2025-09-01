Прокуратурата погна мъж заради пиянска свада в Русе, завършила с убийство

Под ръководството на Окръжна прокуратура-Русе се разследва убийството на 43-годишен мъж в русенското село Тръстеник. Извършителят е бил 44-годишният му приятел М. С., който е криминално проявен и до момента е осъждан за няколко престъпления, съобщават от пресцентъра на държавното обвинение.

Извършителят е известен в населеното място като агресивен и употребяващ често алкохол. Той и жертвата са имали близки приятелски отношения.

Случаят е от 26 август, късно вечерта. Установено е, че двамата са били заедно и са пили алкохол, след което между тях възникнало неразбирателство, което прераснало в агресия от страна на М. С. и той е удушил с ръце 43-годишния си съсед. Всеки от тях е живеел самостоятелно и не са имали постоянна работа. Тялото на мъжа било открито на следващия ден, когато постъпил сигнал в полицията, съобщиха на съвместен брифинг на Окръжна прокуратура-Русе и Областната дирекция на МВР.

При първоначалния оглед не са били установени данни за умишлено умъртвяване, но при извършената по-късно аутопсия е установено, че жертвата е удушена и е с няколко счупени ребра в предната част на гръдния кош.

С постановление на наблюдаващ прокурор М. С. е задържан за срок от 72 часа. За това престъпление се предвижда наказание от 10 до 20 години „лишаване от свобода“. Предстои утре (2 септември) Окръжна прокуратура-Русе да внесе искане за вземане на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ До момента са назначени много експертизи, като в кръвта на жертвата са установени над 4 промила алкохол.