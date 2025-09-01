Intel с още привилегии с правилата по закона CHIPS Act след държавната инвестиция

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Intel вече няма да е задължена да изпълнява определени изисквания или да спазва етапи, които първоначално бяха заложени в закона CHIPS, след като правителството на САЩ реши да придобие дял в компанията.

Според Wall Street Journal, Intel е заявила в документ, че може да получи финансиране от правителството, стига да докаже, че вече е изразходвала 7.9 млрд. долара за проекти, договорени с Министерството на търговията миналата година. Компанията вече е похарчила 7.87 млрд. долара за проекти, отговарящи на условията за финансиране по CHIPS Act. Освен това, компанията вече няма да е длъжна да споделя процент от общия кумулативен паричен поток от всеки проект с Министерството на търговията.

Технологичният гигант няма да спазва част от изискванията за работни политики и повечето други ограничения в CHIPS Act. Въпреки това Intel все още няма право да използва средствата от правителството за дивиденти или обратно изкупуване на акции.

Тръмп призовава главния изпълнителен директор на Intel да подаде оставка

Припомняме, че правителството наскоро реши да придобие 10% дял в Intel, вместо да продължи с първоначалното споразумение по CHIPS Act. Президентът Доналд Тръмп по-рано призова за оставката на изпълнителния директор на Intel Лип-Бу Тан, което доведе до среща между двамата и ново споразумение.

„Той влезе в стаята, за да запази работата си, а накрая ни даде 10 милиарда долара за Съединените щати“, заяви Тръмп. „Така че спечелихме 10 милиарда.“ Впоследствие Intel обяви, че правителството на САЩ ще направи инвестиция от 8.9 млрд. долара в обикновени акции на Intel.

Intel обмисля продажбата на подразделението си за Edge и мрежови технологии

Сумата ще бъде съставена от 5.7 млрд. долара, предварително предвидени за компанията по CHIPS Act, а останалите 3.2 млрд. долара ще бъдат отпуснати като част от програмата Secure Enclave. Главният изпълнителен директор на Intel Дейвид Зинсер наскоро разкри, че компанията вече е получила 5.7 млрд. долара от правителството. Преди това Intel бе получила и 2.2 млрд. долара под формата на грантове по CHIPS Act, което увеличава общия размер на държавното участие в компанията до 11.1 млрд. долара.

