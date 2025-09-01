Intel с още привилегии с правилата по закона CHIPS Act след държавната инвестиция

Intel вече няма да е задължена да изпълнява определени изисквания или да спазва етапи, които първоначално бяха заложени в закона CHIPS, след като правителството на САЩ реши да придобие дял в компанията.

Според Wall Street Journal, Intel е заявила в документ, че може да получи финансиране от правителството, стига да докаже, че вече е изразходвала 7.9 млрд. долара за проекти, договорени с Министерството на търговията миналата година. Компанията вече е похарчила 7.87 млрд. долара за проекти, отговарящи на условията за финансиране по CHIPS Act. Освен това, компанията вече няма да е длъжна да споделя процент от общия кумулативен паричен поток от всеки проект с Министерството на търговията.

Технологичният гигант няма да спазва част от изискванията за работни политики и повечето други ограничения в CHIPS Act. Въпреки това Intel все още няма право да използва средствата от правителството за дивиденти или обратно изкупуване на акции.

Припомняме, че правителството наскоро реши да придобие 10% дял в Intel, вместо да продължи с първоначалното споразумение по CHIPS Act. Президентът Доналд Тръмп по-рано призова за оставката на изпълнителния директор на Intel Лип-Бу Тан, което доведе до среща между двамата и ново споразумение.

„Той влезе в стаята, за да запази работата си, а накрая ни даде 10 милиарда долара за Съединените щати“, заяви Тръмп. „Така че спечелихме 10 милиарда.“ Впоследствие Intel обяви, че правителството на САЩ ще направи инвестиция от 8.9 млрд. долара в обикновени акции на Intel.

Сумата ще бъде съставена от 5.7 млрд. долара, предварително предвидени за компанията по CHIPS Act, а останалите 3.2 млрд. долара ще бъдат отпуснати като част от програмата Secure Enclave. Главният изпълнителен директор на Intel Дейвид Зинсер наскоро разкри, че компанията вече е получила 5.7 млрд. долара от правителството. Преди това Intel бе получила и 2.2 млрд. долара под формата на грантове по CHIPS Act, което увеличава общия размер на държавното участие в компанията до 11.1 млрд. долара.